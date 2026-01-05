ZDF-Star Hannes Hellmann im Krankenhaus in der Karlsklinik – Das neue Jahr beginnt für Schauspieler Hannes Hellmann im Krankenhaus. Doch kein Grund zur Sorge: Der 71-Jährige ist in der Karlsklinik in den besten Händen. Schließlich ist die TV-Serie beliebt und verspricht pure Unterhaltung. So auch die Folge „Eifersüchtig“ von „Bettys Diagnose“ (Sendetermin: Freitag, 9. Januar 2026 um 19.25 Uhr im ZDF), wenn Hannes Hellmann mit seinem Zwillingsbruder (gespielt von Uwe Fellensiek) im Behandlungszimmer landet.
Die beiden hatten eine handfeste Auseinandersetzung – zunächst um die Gunst der attraktiven Nachbarin, dann gab’s einen Konkurrenzkampf um das Herz der Stationsleitung. Man schlägt sich und verträgt sich. Doch hinter den Kulissen freute man sich über ein Wiedersehen nach vielen Jahren. Schon für „SK Kölsch“ standen die zwei gemeinsam vor der Kamera. Für Hannes Hellmann ist es ebenfalls ein Sender-Comeback. Denn Anfang 2025 quittierte er als Polizeioberrat Wolf Haller in der Krimiserie „Notruf Hafenkante“ seinen Dienst, u. a. um für den „Tatort – Die Erfindung des Rades“ in die Rolle des Kurt Hobrecht zu schlüpfen und mit Kollegin Mechthild Großmann im alten VW Bus Münster zu verlassen (seit der Ausstrahlung am 7. Dezember 2025 auch in der ARD Mediathek abrufbar).
Aikidō als Kampf- und Lebenskunst
Rente? Von wegen! Fit wie ein Turnschuh ist Hannes Hellmann, der seit über 20 Jahren auf die japanische Kampfkunst Aikidō setzt. Dabei wandelt der gebürtige Berliner schlechte Energie um und akzeptiert einen Sturz. „Nur wer versucht, ihn aufzuhalten, der tut sich weh.“ So wurde die Körperarbeit zur Lebensweisheit. Daneben geht Hannes Hellmann regelmäßig zum EMS-Training und fährt Rad. Hier kommen dem 71-Jährigen auch kreative Ideen für sein Projekt „HELLMANNs ERHELLENDE FABELN“: Jeden Sonntag überrascht er mit einer Karikatur samt gereimten Vierzeiler (https://www.hellmanns-erhellende-fabeln.de).
