Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

ZDF-Star Hannes Hellmann im Krankenhaus in der Karlsklinik

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Medien-News, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, TV-Tipps

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-TV-Medien

ZDF-Star Hannes Hellmann im Krankenhaus in der Karlsklinik – Das neue Jahr beginnt für Schauspieler Hannes Hellmann im Krankenhaus. Doch kein Grund zur Sorge: Der 71-Jährige ist in der Karlsklinik in den besten Händen. Schließlich ist die TV-Serie beliebt und verspricht pure Unterhaltung. So auch die Folge „Eifersüchtig“ von „Bettys Diagnose“ (Sendetermin: Freitag, 9. Januar 2026 um 19.25 Uhr im ZDF), wenn Hannes Hellmann mit seinem Zwillingsbruder (gespielt von Uwe Fellensiek) im Behandlungszimmer landet.

Die beiden hatten eine handfeste Auseinandersetzung – zunächst um die Gunst der attraktiven Nachbarin, dann gab’s einen Konkurrenzkampf um das Herz der Stationsleitung. Man schlägt sich und verträgt sich. Doch hinter den Kulissen freute man sich über ein Wiedersehen nach vielen Jahren. Schon für „SK Kölsch“ standen die zwei gemeinsam vor der Kamera. Für Hannes Hellmann ist es ebenfalls ein Sender-Comeback. Denn Anfang 2025 quittierte er als Polizeioberrat Wolf Haller in der Krimiserie „Notruf Hafenkante“ seinen Dienst, u. a. um für den „Tatort – Die Erfindung des Rades“ in die Rolle des Kurt Hobrecht zu schlüpfen und mit Kollegin Mechthild Großmann im alten VW Bus Münster zu verlassen (seit der Ausstrahlung am 7. Dezember 2025 auch in der ARD Mediathek abrufbar).

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Aikidō als Kampf- und Lebenskunst

Rente? Von wegen! Fit wie ein Turnschuh ist Hannes Hellmann, der seit über 20 Jahren auf die japanische Kampfkunst Aikidō setzt. Dabei wandelt der gebürtige Berliner schlechte Energie um und akzeptiert einen Sturz. „Nur wer versucht, ihn aufzuhalten, der tut sich weh.“ So wurde die Körperarbeit zur Lebensweisheit. Daneben geht Hannes Hellmann regelmäßig zum EMS-Training und fährt Rad. Hier kommen dem 71-Jährigen auch kreative Ideen für sein Projekt „HELLMANNs ERHELLENDE FABELN“: Jeden Sonntag überrascht er mit einer Karikatur samt gereimten Vierzeiler (https://www.hellmanns-erhellende-fabeln.de).

***
Text: New Star Media

Das könnte Sie auch interessieren ...

Offene Gartenpforte Hamm 2026 – Grüne Vielfalt und Inspiration geboten

Polterabend 2026: DJ GerreG zeigt neue Trends für moderne Hochzeitsfeiern

Dank an unsere Leserinnen und Leser – Rückblick auf ein bewegtes Jahr und beste Wünsche für 2026

Vorsorge für Senioren und Seniorinnen: Welche Check-ups Sie einplanen sollten

Neujahrsempfang für alle Bremerinnen und Bremer

Sozialverband VdK fordert Entlastung bei CO₂-Bepreisung: Menschen mit geringem Einkommen stärker belastet

Deutschlandwetter 2025

Brot statt Böller: Freude teilen zu Silvester

Leistungskürzen im Gesundheitsbereich - Martin Sichert (AfD): Wer Gesundheitsleistungen weiter kürzt, legt die Axt an den sozialen Frieden

Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit für alle Ortskräfte aus Afghanistan! … und das nicht nur zur Weihnachtszeit

Heiligabend Bedeutung & Bräuche – Warum dieser Abend das Herz von Weihnachten ist

1,8 Millionen Besucher*innen: Weihnachtsmarkt in der Altstadt Hannover bleibt Publikumsmagnet

Gedenkveranstaltung in Magdeburg – Haseloff: Wir kapitulieren nicht vor dem Terror

Für ein selbstbestimmtes Leben im Alter: Niedersachsen investiert eine Million Euro in die Förderung innovativer Projekte

Weihnachtssingen in der Sternenbrücke mit Rolf Zuckowski: Strahlende Gesichter und unvergessliche Momente

Pleitewelle in Deutschland verschärft sich - Insolvenzen 2025 auf neuem Hoch

Schlagworte: #05.01.2026 #Aikidō #Aktuell #Bettys Diagnose #Eifersüchtig #Fernsehen #Fernsehtipp #Hannes Hellmann #Hannes Hellmann im Krankenhaus #Karlsklinik #Nachrichten #New Star Media #News #Programmhinweis #TV-Empfehlung #TV-Highlights #TV-Tipp #Unterhaltung #Uwe Fellensiek #ZDF-Star

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com