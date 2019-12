Bremen – Hemelingen: 49-Jähriger bei Parzellenbrand verletzt

Erstellt in

Ort: Bremen-Hemelingen, Im Suhrfelde – Zeit: 23.12.19, 4 Uhr.

Bremen – Am Montagmorgen wurden Rettungskräfte zu einem Brand in einem Kleingartengebiet in Bremen-Hastedt gerufen. Dort war eine Parzelle abgebrannt, ein 49-Jähriger wurde dabei verletzt.

Gegen vier Uhr brannte die Parzelle in voller Ausdehnung. Ein 49-Jähriger, der zu diesem Zeitpunkt dort schlief, konnte sich rechtzeitig aus dem sog. Kaisenhaus retten. Er wurde mit Verbrennungen am ganzen Körper in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr löschte den Brand und meldete um 5.40 Uhr Feuer aus. Die Brandermittler haben ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eine vorsätzliche Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen dazu dauern an.

Polizei Bremen