Bremerhaven – Schlagabtausch: Heftige Auseinandersetzung in der Georgstraße

Bremerhaven – Am Donnerstagabend gerieten in Bremerhaven-Geestemünde mehrere Männer in eine handfeste Schlägerei. Zwei Beteiligte mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Nach Aussage der Betroffenen resultierte der Streit aus einem in der Vergangenheit stattgefundenen Verkehrsunfall. Als die Unfallgegner am 21.05.2020, gegen 18.00 Uhr in der Georgstraße erneut aufeinandertrafen, kam es zunächst zu einem verbalen Schlagabtausch, der schnell in eine handfeste Schlägerei ausartete.

Die von Passanten alarmierte Polizei konnte die Kontrahenten trennen und beruhigen. Zwei der fünf Beteiligten, die alle im Alter zwischen 26 und 33 Jahren waren, wurden mit dem Krankenwagen abgeholt.

Die Ermittlungen der Polizei zur gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung dauern derzeit an.

Polizei Bremerhaven