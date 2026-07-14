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Buchholz/Trelde Unfall Kreuzung B3/B75 – Zusammenstoß nach Rotlichtverstoß

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Buchholz/Trelde Unfall Kreuzung B3/B75Zusammenstoß nach Rotlichtverstoß – Auf der Kreuzung B3/B75, kam es gestern, 13.7.2026, zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 13:25 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Lastwagen, von Sprötze kommend, den Kreuzungsbereich in Richtung Trelder Berg, obwohl die Ampel nach Zeugenangaben Rotlicht zeigte.

Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem von rechts kommenden Wagen eines 79-Jährigen, der auf der B75 von Buchholz in Richtung Tostedt unterwegs war.

Die beiden Beteiligten blieben unverletzt, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 24.000 EUR.

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Text: Polizeiinspektion Harburg

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