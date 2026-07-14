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Bremerhaven: Blutspenden retten leben: Gesundheitsdezernentin ruft zur Blutspende auf

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Bremerhaven: Blutspenden retten leben: Gesundheitsdezernentin ruft zur Blutspende auf – Jede Blutspende kann Leben retten – gerade in den Sommermonaten werden Blutkonserven dringend benötigt. Die Stadt Bremerhaven ruft daher alle gesunden Bürgerinnen und Bürger dazu auf, auch während der Ferienzeit Blut zu spenden und damit einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung zu leisten.

Während viele Menschen ihren Urlaub genießen, geraten die Vorräte an Blutkonserven regelmäßig unter Druck. Gerade in den Sommermonaten gehen die Blutreserven häufig zurück. Gleichzeitig sind Krankenhäuser täglich auf ausreichend Blutkonserven angewiesen, um Patientinnen und Patienten nach Unfällen, bei Operationen sowie im Rahmen der Behandlung schwerer Erkrankungen wie Krebs oder Blutkrankheiten versorgen zu können.

Allein in Deutschland werden täglich rund 15.000 Blutspenden benötigt, um die Versorgung sicherzustellen. Da Blutprodukte nur begrenzt haltbar sind, können fehlende Spenden nicht langfristig ausgeglichen werden. Jede einzelne Blutspende ist deshalb von großer Bedeutung.

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„Eine Blutspende dauert nur wenige Minuten, ihre Wirkung kann jedoch unbezahlbar sein“, betont Gesundheitsdezernentin Andrea Toense. „Gerade in den Sommerferien sinkt die Zahl der Spenden, während der Bedarf unverändert hoch bleibt. Deshalb möchte ich alle Bürgerinnen und Bürger, die Blut spenden können, herzlich ermutigen, sich Zeit für diesen wichtigen Beitrag zu nehmen. Blut kann nicht künstlich hergestellt werden – wir sind auf die Hilfsbereitschaft unserer Mitmenschen angewiesen.“

Viele Menschen sind unsicher, ob sie auch an heißen Sommertagen Blut spenden können. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, wenn sich Spendende gesund und körperlich fit fühlen. Wichtig ist, vor und nach der Blutspende ausreichend zu trinken, leichte Mahlzeiten zu sich zu nehmen und starke körperliche Belastungen unmittelbar nach der Spende zu vermeiden. Das medizinische Fachpersonal prüft zudem vor jeder Blutspende, ob alle gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Blut spenden können grundsätzlich alle gesunden Menschen ab 18 Jahren mit einem Körpergewicht von mindestens 50 Kilogramm. Vor jeder Spende erfolgt ein kurzes ärztliches Gespräch sowie die Messung von Blutdruck, Puls, Körpertemperatur und Hämoglobin-Wert, um den gegenwärtigen Gesundheitszustand zu überprüfen. Damit hilft die Blutspende nicht nur anderen, sondern bietet Spendenden auch einen Überblick über wichtige Gesundheitswerte.

Neben den regelmäßigen Blutspendeterminen des Deutschen Roten Kreuzes besteht auch beim Blutspendedienst des Klinikums Bremerhaven-Reinkenheide die Möglichkeit, Blut zu spenden.

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Text: Magistrat der Stadt Bremerhaven, Pressestelle

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