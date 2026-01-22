Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Carnaval Brasileiro in Kaiserslautern – Großer Kostümball am 7. Februar in der Fruchthalle

Carnaval Brasileiro in KaiserslauternGroßer Kostümball am 7. Februar in der Fruchthalle – Der Carnaval Brasileiro hält am Samstag, 7. Februar, ab 20:00 Uhr Einzug in die Kaiserslauterer Fruchthalle – mit Samba und Capoeira, Caipirinha, brasilianischem Fingerfood, Live-Musik und Kabarett.
Der Karneval in Brasilien ist eine der größten Partys der Welt. Gefeiert wird nicht nur in Rio, sondern an vielen Orten in Brasilien. Die Tradition kam durch die Portugiesen nach Brasilien und der brasilianische Karneval war geboren. Der Karneval in Brasilien wurde nicht nur von den Europäern beeinflusst. Als Brasilien eine Kolonie von Portugal wurde, kam über den Sklavenhandel eine riesige Anzahl Afrikaner ins Land. Ein großer Teil der Karnevaltraditionen kommt von afrikanischen Volksbräuchen. Auch die Wurzeln der berühmten Samba stammen aus Westafrika und Angola.

Nach dem großen, ausverkauften Erfolg in 2024 gibt es wieder einen „echten“ brasilianischen Karneval in der Fruchthalle, mit brasilianischen Sambatänzerinnen und Capoeira-Tänzern, Musikern und dem Sänger Vando Oliveira aus Rio de Janeiro. Als „pfälzische Karnevalskomponente“ wird der profilierte Comedian Philipp Tulius in seiner Paraderolle als Alt-OB Klaus Weichel, bekannt auch früher von den Untieren, eine „Büttenrede“ zu hochaktuellen Themen wie “Kulturelle Aneignung“ halten.  Ein Kostümwettbewerb darf ebenso nicht fehlen, die Gastronomie der Fruchthalle wird entsprechende Drinks und Snacks anbieten.

Tickets gibt es für 20,00 Euro, ermäßigt 14,00 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter eventim.de und fruchthalle.de.
Die Eintrittskarte berechtigt am Veranstaltungstag zur kostenlosen Hin- und Rückfahrt bis zum folgenden Tag 3:00 Uhr mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln (bei der DB: RE, RB und S-Bahn; im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), 2. Klasse).

***
Text: Stadtverwaltung  Kaiserslautern

