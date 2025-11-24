Kulturmarkt in der Fruchthalle Kaiserslautern – Mode, Kunst und Handwerk ab dem 27. November

Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Kulturmarkt in der Fruchthalle KaiserslauternMode, Kunst und Handwerk ab dem 27. November – Am Donnerstag, 27. November, 12:00 Uhr, öffnet der Kulturmarkt in der Kaiserslauterer Fruchthalle wieder seine Pforten und das zum 43. Mal! Um 17:00 Uhr wird Bürgermeister und Kulturdezernent Manfred Schulz den Kunsthandwerkermarkt offiziell eröffnen, musikalisch begleitet von den „Lucky Voices Kaiserslautern“.
Neu sind in diesem Jahr die Öffnungszeiten: der Markt öffnet nicht mehr fortlaufend, sondern jeweils donnerstags bis sonntags rund um die vier Adventswochenenden.

Erleben Sie Kunsthandwerk, gemütliche Stunden bei Kaffee und Kuchen sowie ein großartiges musikalisches Rahmenprogramm. Einzigartig macht den Kulturmarkt in Kaiserslautern, dass sich rund um die vier Adventswochenenden über 80 Ausstellende präsentieren. Manche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bleiben mehrere Tage, zum Großteil findet aber ein reger Wechsel der Angebotspalette statt.  So lohnt es sich, den Kulturmarkt in der Fruchthalle an jedem der vier Wochenenden zu besuchen und die große Vielfalt an hochwertigem Kunsthandwerk, exklusiven Unikaten, pfiffigen Geschenkideen und Produkten karitativer Organisationen zu erleben. Für die Besucherinnen und Besucher ein wahres Paradies! Neben zahlreichen bekannten Gesichtern werden auch wieder viele neue und überregionale Ausstellerinnen und Aussteller mit dabei sein.

Zu sehen und kaufen gibt es beispielsweise Keramik, Schmuck, Lichtobjekte, Kerzen, Seifen, Lederwaren, Taschen, Kinderbekleidung, Produkte aus Holz, Glas und Papier, Mode und Textilien, handgemachte Kuscheltiere sowie die verschiedensten Accessoires. Zum Freunde treffen und Verweilen laden der Cafébereich im Obergeschoss sowie das Mittagsbistro mit wechselnden warmen Speisen ein. Lassen Sie sich von der ganz besonderen, vorweihnachtlichen Atmosphäre inspirieren!

Öffnungszeiten:
Donnerstag, Freitag und Sonntag: 12:00 bis 19:00 Uhr, samstags 10:00 bis 19:00 Uhr. An manchen Abenden ist der Markt bis 19:30 Uhr offen, im Anschluss können Sie noch eines der hochkarätigen Konzerte im Saal der Fruchthalle genießen.

Schülercafé: Donnerstag bis Sonntag 12:00 bis 18:00 Uhr
Mittagstisch: Donnerstag bis Sonntag 12:00 bis 14:30 Uhr
Der Eintritt zum Kulturmarkt ist frei.

Text: Stadtverwaltung  Kaiserslautern

