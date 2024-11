Kammerkonzert in der Fruchthalle Kaiserslautern: „Royal Music“ mit Stefan Temmingh und Wiebke Weidanz am 08. Dezember

Kammerkonzert in der Fruchthalle Kaiserslautern – Musik für königliche Höfe und Anlässe erklingt in diesem Kammerkonzert am 08. Dezember 2024 um 17:00 Uhr in der Fruchthalle mit Stefan Temmingh (Blockflöte) und Wiebke Weidanz (Cembalo).

Virtuosität und Musikalität gepaart mit visionärer Genialität, ausgezeichnet mit dem OPUS Klassik, hat der Südafrikaner Stefan Temmingh die Blockflötenklischees längst hinter sich gelassen. Mit jedem Projekt beschreitet er neue Wege, erweitert das Repertoire, setzt Maßstäbe und schafft neue Traditionen. Seine Expressivität, sein kraftvoller Klang und seine lebendige Bühnenpersönlichkeit bescheren ihm allerorts Standing Ovations und haben ihn an die Weltspitze der Blockflötisten getragen. Er gastiert international mit seinem Barockensemble und als Solist mit Orchestern, die er auch oft selbst leitet. Für seine CD-Projekte erhielt Stefan Temmingh mehrere der international renommiertesten Auszeichnungen, beispielsweise den OPUS Klassik und den ECHO Klassik, den International Classical Music Award, die „Editor’s Choice“ des Gramophone Magazins sowie den „Diapason d’or“.

Wiebke Weidanz Ist „Bachpreisträgerin 2000“ des renommierten internationalen Johann Sebastian Bach-Wettbewerbs Leipzig. Es folgten Rundfunk- und CD-Produktionen, Konzerte führten sie zu internationalen Festivals in ganz Europa sowie nach New York, Japan und China. Als Solistin und Continuospielerin ist sie regelmäßig bei den führenden Barockorchestern wie dem Freiburger Barockorchester, der Akademie für Alte Musik Berlin und Concerto Köln zu Gast. Seit etlichen Jahren arbeitet sie als Assistentin von René Jacobs bei internationalen Opernproduktionen in Berlin, Wien, Amsterdam, Brüssel und Aix-en-Provence. Wiebke Weidanz war bis 2003 Lehrbeauftragte an der Musikhochschule Leipzig und bis 2009 an der Musikhochschule Frankfurt. Seit dem Sommersemester 2014 unterrichtet sie als Professorin für Cembalo an der Musikhochschule Nürnberg.

Konzertkarten von 29,00 bis 11,50 Euro gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Tel. (0631) 365-2316, beim Thalia Ticketservice unter Tel. (0631) 36219-814 und bei allen weiteren VVK-Stellen (Ticket-Hotline: 01806-57 00 00) oder im Internet unter www.eventim.de.Die Eintrittskarte berechtigt am Veranstaltungstag zur kostenlosen Hin- und Rückfahrt bis zum folgenden Tag 3:00 Uhr mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln (bei der DB: RE, RB und S-Bahn; im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), 2. Klasse).

Royal Music

Kammerkonzert

Sonntag, 08. Dezember 2024

17:00 Uhr: Konzert Fruchthalle

Stefan Temmingh, Blockflöte

Wiebke Weidanz, Cembalo

Programm:

– Georg Friedrich Händel, Sonate in C-Dur HWV 365

– Jacques Martin Hotteterre, „Flûte de la Chambre du Roy“ Troisiéme Suitte Opus 5

– Johann Sebastian Bach, Musikalisches Opfer BWV 1079

– Arcangelo Corelli, Op. 5, Sonata No. 10 in F-Dur

– Georg Friedrich Händel, Sonate in h-moll Op. 1 Nr. 9 HWV 367 b

– Anne Danican Philidor, Sonate pour la Flute à bec (1.er Livre de pièces, 1712)

– Francesco Maria Veracini, Sonata prima in g-moll

Bild & Text: Stadtverwaltung Kaiserslautern