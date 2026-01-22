CDU Rheinland-Pfalz verabschiedet Wahlprogramm – Bei einem Programmausschuss in Mainz hat die CDU Rheinland-Pfalz am Mittwoch Abend ihr Wahlprogramm zur Landtagswahl 2026 diskutiert und verabschiedet. Die 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer votierten in großer Einigkeit für den 88-seitigen Entwurf.
Für die rheinland-pfälzische Union stehen vor allem die Bereiche Wirtschaft, Bildung, Gesundheit und Ehrenamt im Fokus. CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder betonte klar die inhaltliche Stärke und den Gestaltungswillen der Union: „Wir sind keine Oppositionspartei aus Prinzip. Wir sind eine Regierungspartei in Wartestellung!“
Die CDU tritt an für ein Land, das funktioniert. Der 50-jährige Gordon Schnieder schilderte dazu seine persönliche Motivation: „Ich will nicht, dass meine Kinder in einem Land aufwachsen, das nur den Status quo verwaltet. Ich möchte, dass sie in einem Land aufwachsen, das sich mutig weiterentwickelt und ihnen die besten Zukunftschancen bietet.“
Als „Herzensthema“ stellte Schnieder unter anderem die geplanten Dankesprämien für ehrenamtliche Feuerwehrleute heraus. Für junge Kameradinnen und Kameraden soll es einen Führerscheinzuschuss in Höhe von 500 Euro geben. „Wer für uns ins Feuer geht, den lassen wir nicht im Stich.“ Zur Unterstützung des Ehrenamts findet sich im Wahlprogramm der Union ein ganzes „Ehrenamtspaket“, es soll demnach in der Staatskanzlei auch zur Chefsache werden.
Auch kündigte Schnieder den Eigenheimzuschuss für Familien an. Diese sollen 10.000 Euro pro Elternteil und 5.000 Euro je Kind unter 18 Jahren für die erste selbstgenutzte Immobilien bekommen.
Generalsekretär Johannes Steiniger erläuterte noch einmal das Wahlprogramm. Nach der großen Zustimmung, die sich in der Partei schon in den letzten Wochen abgezeichnet hatte, gab es nur noch kleinere Änderungsanträge – die Teilnehmerinnen und Teilnehmer votierten am Ende einstimmig. Steiniger rief dem Saal zu: „Es ist nicht egal wer regiert! Wir brauchen jemand, der die Prioritäten richtig setzt und das ist Gordon Schnieder.“ Ihn bezeichnete er als „Kämpfer und Arbeiter, der immer klar entscheidet“. Die CDU werde eine links-grüne Regierung in Rheinland-Pfalz verhindern.
Text: Pressestelle CDU Landesverband Rheinland-Pfalz