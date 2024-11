Colin Petersen, genannt Smiley, der ursprüngliche Schlagzeuger der Bee Gees ist tot

Colin Petersen ist tot: Colin Petersen, genannt Smiley, der ursprüngliche Schlagzeuger der Bee Gees, verstarb am 18. November 2024 im Alter von 78 Jahren. Sein Tod wurde von der Tribute-Band „The Best of the Bee Gees“ bekannt gegeben, mit der er in den letzten Jahren auftrat.

Geboren am 24. März 1946 in Kingaroy, Queensland, Australien, begann Petersen seine Karriere als Kinderstar. Seine Rolle im Film „Smiley“ von 1956 brachte ihm den Spitznamen ein, der ihn sein Leben lang begleitete.

1966 zog Petersen nach London, wo er sich den Bee Gees anschloss und als erster professioneller Schlagzeuger der Band fungierte. Er spielte auf sechs ihrer ersten sieben Alben, darunter „Spicks and Specks“ (1966), „Bee Gees‘ 1st“ (1967), „Horizontal“ (1968), „Idea“ (1968), „Odessa“ (1969) und „Cucumber Castle“ ( … ).

Petersens kreativer Schlagzeugstil trug maßgeblich zum charakteristischen Sound der Bee Gees bei. In einem Interview von 2022 sagte er: „Ich war nicht der technisch versierteste Schlagzeuger, aber manchmal ist weniger mehr. Wenn man begrenzt ist, muss man kreativ werden.“

Nach Meinungsverschiedenheiten mit dem Management verließ Petersen die Bee Gees 1969. Er gründete die Band Humpy Bong, die jedoch nur kurz Bestand hatte. In den 1970er Jahren kehrte er nach Australien zurück, wo er als Maler arbeitete und ein Managementunternehmen mit seiner Frau Joanne Newfield gründete.

Petersen hinterlässt seine Ex-Frau Joanne und ihre beiden Söhne, Jaime und Ben.

Das gesamte Redaktionsteam spricht der Familie und den Freunden von Colin „Smiley“ Petersen sein tief empfundenes Beileid aus (hk).