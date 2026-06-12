Die Linke: Elbphilharmonie-Plaza: Zugang für alle muss kostenlos bleiben!
Nach Informationen des NDR gibt es im Senat konkrete Planungen, für den Zugang zur Elbphilharmonie-Plaza künftig 5 Euro Eintritt zu verlangen. Die Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft lehnt das entschieden ab und kritisiert, dass der Senat eine Entscheidung mit einer solchen Tragweite offenbar im Stillen vorbereitet: Dass der Zugang künftig eingeschränkt werden soll, kam erst durch die Presserecherchen ans Licht.
Marie Kleinert, kulturpolitische Sprecherin der Linksfraktion: „Dass hier versucht wird, aus einem Ort für alle Geld für die Stadtkasse herauszuholen, ist eine absolute Unverschämtheit. Mit dem Bau der Elbphilharmonie war von Anfang an das Versprechen verknüpft, dieses Haus für alle zugänglich zu machen. Das muss selbstverständlich auch für die Plaza gelten! Dass Menschen mit wenig Geld nun ausgeschlossen werden, ist nicht hinnehmbar. Wir alle haben die Elbphilharmonie schließlich längst mit unseren Steuergeldern bezahlt. Allein deshalb muss der kostenlose Zugang zur Plaza erhalten bleiben!
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Text: Die Linke. Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft