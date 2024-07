Die Zwei Wölfe: Eine zeitlose Lektion über die Kraft unserer Entscheidungen

Posted in

Die Kraft unserer Entscheidungen – Ein Beitrag von Holger Korsten.

Am Ufer eines klaren Flusses, während die Sterne am Nachthimmel glitzerten, saß ein alter Cherokee-Indianer mit seiner kleinen Enkelin am Lagerfeuer und erzählte eine Geschichte, die die Essenz menschlicher Natur und Entscheidungen einfängt.

„Im Leben gibt es zwei Wölfe, die miteinander kämpfen“, begann der weise Cherokee, seine Stimme ruhig und bedächtig, während die Flammen des Feuers ihre Schatten tanzend über ihre Gesichter warfen. „Der erste Wolf steht für Hass, Misstrauen, Feindschaft, Angst und Kampf. Der zweite Wolf symbolisiert Liebe, Vertrauen, Freundschaft, Hoffnung und Frieden.“

Das kleine Mädchen hörte aufmerksam zu, ihre Augen fixierten die Funken, die in den Nachthimmel aufstiegen. Sie schwieg eine Weile, nachdenklich und in sich gekehrt, bevor sie die entscheidende Frage stellte: „Welcher Wolf gewinnt?“

Der alte Cherokee ließ die Frage in der Luft hängen, seine Stille unterstrich die Bedeutung der kommenden Worte. Nach einer Weile antwortete er leise: „Der, den du fütterst.“

Diese einfache, aber tiefgründige Antwort trägt eine lebensverändernde Botschaft: Wir haben die Macht, unser inneres Gleichgewicht zu steuern und unsere Emotionen zu beeinflussen. Der Kampf zwischen den beiden Wölfen tobt in jedem von uns, doch es liegt an uns zu entscheiden, welchem Wolf wir Nahrung geben – ob wir die destruktiven oder die positiven Kräfte in unserem Leben fördern.

Die Geschichte der zwei Wölfe illustriert ein zentrales Prinzip der menschlichen Existenz: die Macht der Wahl. Jeder Mensch trägt in sich sowohl negative als auch positive Eigenschaften und Emotionen. Diese duale Natur ist ein fester Bestandteil unseres Seins und unseres täglichen Lebens.

Die negativen Aspekte – Hass, Misstrauen, Feindschaft, Angst und Kampf – können uns überwältigen, wenn wir ihnen zu viel Raum in unserem Geist und Herz geben. Sie nähren sich von unseren Unsicherheiten, unseren Erfahrungen von Schmerz und Verrat und den Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Diese negativen Kräfte können zu einem Kreislauf von Leid und Isolation führen, der unsere Beziehungen und unser eigenes Wohlbefinden zerstört.

Auf der anderen Seite gibt es die positiven Aspekte – Liebe, Vertrauen, Freundschaft, Hoffnung und Frieden. Diese Kräfte haben die Fähigkeit, uns zu heilen, zu verbinden und unser Leben mit Bedeutung und Freude zu erfüllen. Sie wachsen und gedeihen durch unsere bewussten Handlungen und Entscheidungen, durch die Art und Weise, wie wir mit anderen und uns selbst umgehen.

Die Wahl, welchen Wolf wir füttern, ist nicht immer einfach. Es erfordert Bewusstsein, Selbstreflexion und oft auch den Mut, gegen unsere negativen Impulse anzukämpfen. Es bedeutet, sich für Vergebung statt Groll, für Vertrauen statt Misstrauen und für Liebe statt Hass zu entscheiden, selbst wenn die Umstände schwierig sind.

Im Alltag können wir diese Entscheidung auf vielerlei Weise treffen. Durch kleine Gesten der Freundlichkeit, durch aktives Zuhören, durch das Suchen nach dem Guten in Menschen und Situationen und durch die Pflege unserer eigenen geistigen und emotionalen Gesundheit. Diese täglichen Entscheidungen formen letztlich unser Leben und die Welt um uns herum.

So lehrt uns die alte Cherokee-Weisheit eine grundlegende Wahrheit: Inmitten unserer täglichen Herausforderungen und Entscheidungen haben wir stets die Möglichkeit, den Weg der Liebe und des Vertrauens zu wählen – und damit den Wolf zu füttern, der Frieden und Hoffnung bringt. Wenn wir bewusst den positiven Wolf nähren, schaffen wir nicht nur ein besseres Leben für uns selbst, sondern tragen auch dazu bei, eine harmonischere und liebevollere Welt zu gestalten.

***

Text: Holger Korsten, Gesundheitscoach