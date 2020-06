Dresden – Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters am Sonnabend, 13. Juni

Erstellt in

Dresden (SN) – Am Sonnabend, 13. Juni 2020, 13 bis 16 Uhr, findet die nächste Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters statt. Dafür sind noch Anmeldungen möglich, die das Bürgermeisteramt per E-Mail an buergersprechstunde@dresden.de oder telefonisch unter 0351-4882149 entgegennimmt.

Der Folgetermin ist für Sonnabend, 11. Juli 2020, geplant.

Die Bürgersprechstunde steht jedem offen. In einer Viertelstunde Gesprächszeit kann man sein Anliegen an den Oberbürgermeister herantragen. Eine Anmeldung mit Nennung des Anliegens wird empfohlen.

Als Alternative nimmt die Abteilung Bürgeranliegen im Bürgermeisteramt gern auch Anfragen zur schriftlichen Beantwortung entgegen unter folgenden Kontaktdaten:

Landeshauptstadt Dresden

Bürgermeisteramt

Abt. Bürgeranliegen

PF 12 00 20

01001 Dresden

E-Mail: buergeranliegen@dresden.de

