60 Millionen für den Libanon – Bundeskanzler Olaf Scholz hat kürzlich in einem Telefonat mit dem libanesischen Premierminister Najib Mikati seine Anteilnahme am Leid der libanesischen Bevölkerung ausgedrückt und im Zuge dessen die Bereitstellung weiterer 60 Millionen Euro an humanitären Hilfen für den Libanon zugesagt. Diese Entscheidung, während Deutschlands eigene soziale Systeme vor erheblichen Herausforderungen stehen, sorgt für Diskussionen und Kritik. Viele fragen sich, wie gerecht es ist, Gelder ins Ausland zu leiten, während drängende Probleme im Inland ungelöst bleiben.

Deutschlands finanzielle Baustellen: Wer füllt die leeren Kassen?

Die Entscheidung, Millionen Euro ins Ausland zu senden, wird von vielen Bürgern kritisch betrachtet – insbesondere angesichts der leeren Kassen in Pflege und Rente, der unzureichenden Infrastruktur und dem Mangel an Mitteln für Bildung, Wohnungsbau und steuerliche Entlastungen. Die Liste der internen Problemfelder ist lang:

Pflegekasse: Die Pflegekassen in Deutschland stehen kurz vor dem Kollaps, während die Pflegekräfte überlastet sind und in der Bevölkerung immer mehr Pflegebedarf entsteht. Rentenkasse: Deutschland kämpft um eine langfristig sichere Rentenversorgung, doch die Kassen sind erschöpft und das System zeigt sich nicht zukunftsfähig. Bildung: Schüler in zahlreichen Bundesländern stehen vor veralteten Schulen und mangelhaften Bildungsmaterialien. Gelder für dringend notwendige Modernisierungen bleiben jedoch aus. Infrastruktur: Die Brücken und Straßen sind in weiten Teilen marode, doch für umfangreiche Sanierungen fehlen die nötigen Mittel, was die öffentliche Sicherheit beeinträchtigt. Wohnungsbau: Bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware. Obwohl der Bedarf an sozialen Wohnungsbauprogrammen groß ist, sind die Investitionen bisher unzureichend, was die Wohnungskrise verschärft. Steuerentlastung: Die anhaltend hohe Inflation belastet das Einkommen vieler Haushalte. Doch statt einer steuerlichen Entlastung für die Bürger bleiben die entsprechenden Maßnahmen aus.

Humanitäre Hilfe für den Libanon: Wofür werden die Mittel verwendet?

Die 60 Millionen Euro an Hilfsgeldern für den Libanon sollen der Unterstützung von Binnenvertriebenen und Flüchtlingen dienen, die in dem krisengebeutelten Land Schutz suchen. Die Mittel werden, laut Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), für lebensnotwendige Infrastrukturmaßnahmen verwendet, darunter die Bereitstellung von Notunterkünften und die Versorgung mit Wasser und Sanitäranlagen. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung, darunter syrische Flüchtlinge und Binnenvertriebene, lebt derzeit in Sammelunterkünften, Grünanlagen oder an anderen provisorischen Orten. Rund 1,5 Millionen Kinder im Libanon sind vom regulären Schulbesuch ausgeschlossen, da viele Schulen als Notunterkünfte dienen​ (BR.de) (InvestmentWeek).

Eine schwierige Abwägung: Internationale Hilfe und nationale Prioritäten

Auch wenn die humanitäre Hilfe des BMZ im Libanon dringend benötigt wird, wirft sie die Frage auf, wie sinnvoll die Verteilung der Gelder ist, wenn grundlegende Anforderungen im Inland unerfüllt bleiben. Die Entscheidung für diese Hilfsmaßnahmen verdeutlicht den Balanceakt, den Deutschland zwischen internationaler Verantwortung und der Erfüllung inländischer Bedürfnisse zu meistern versucht.

Fazit: Prioritäten setzen für Deutschlands Zukunft

Während Deutschland sich international engagiert, bleibt der Unmut vieler Bürger über ungelöste, strukturelle Probleme im eigenen Land groß. Ein langfristiger Plan, der eine stärkere Prioritätensetzung für die dringlichsten inländischen Baustellen vorsieht, scheint notwendig, um die Akzeptanz internationaler Hilfe auch auf nationaler Ebene zu sichern (hk).