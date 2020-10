Dresden – Hinweis zum Wertstoffhof Hammerweg: Ende Oktober keine Schadstoffabgabe

Dresden (SN) – Hinweis: Ab Montag, 26. Oktober, bis Freitag, 30. Oktober, können auf dem Wertstoffhof Hammerweg keine Schadstoffe abgegeben werden.

In der zweiten Herbstferienwoche wird der Container für Schadstoffe saniert. Er erhält neuen Korrosionsschutz. Ab Montag, 2. November können Schadstoffe wieder abgegeben werden. Während der Sanierungsarbeiten nehmen die Wertstoffhöfe Friedrichstadt, Johannstadt, Kaditz, Reick und Plauen Schadstoffe an. Am Sonnabend, 31. Oktober, bleiben wegen des Reformationsfeiertages alle Wertstoffhöfe geschlossen.

Schadstoffe enthalten gefährliche Inhaltsstoffe und dürfen daher nicht in Abfallbehältern oder in der Toilette entsorgt werden. Sie sind mit einem orangefarbenen oder rot umrandeten Gefahrensymbol gekennzeichnet. In Dresden ist die Abgabe auf den Wertstoffhöfen, außer in Leuben und Loschwitz, sowie bei der Schadstoffmobiltour im Frühling und Herbst möglich. Die Abgabemenge beträgt bis zu zehn Liter und ist gebührenfrei.

Batterien, Akkus, Autobatterien und Mineralöl nimmt zudem der Handel, wo die Produkte verkauft werden, zurück. Alle städtischen Abgabemöglichkeiten sind im Internet unter www.dresden.de/abfall sowie im Themenstadtplan unter www.dresden.de/stadtplan/abfall zu finden.

