Sindelfingen – N.E.S.-Kinderferientag: „Naturentdecker im Herbstwald“ für Kinder von 7 bis 10 Jahren mit Birgit Aubert am 29. Oktober

Sindelfingen (BW) – Das Natur.Erlebnis.Sindelfingen. bietet in den Herbstferien für Kinder zwischen 7 und 10 Jahren am 29. Oktober einen Kinderferientag rund um das Thema „Entdecken, was wir sonst nicht sehen – rund um Tiere in unserem Herbstwald“ an.

Gemeinsam mit Birgit Aubert streifen die Kinder „der Nase nach“ durch Wald und Wiesen in Sindelfingen. In verschiedenen Aktionen werden Wahrnehmung und Achtsamkeit geschärft, es wird entdeckt, beobachtet und erforscht, wer alles in der Umgebung lebt. In Erlebnisspielen können die Kinder selbst erfahren, wie die heimischen Tiere den Herbst und Winter überstehen. Zudem ermöglichen die Ausstellungsstücke vom Vogelzentrum, die Tier-Spuren zu unterscheiden und viel aus ihnen abzulesen.

Bitte ein Mittagspausen-Vesper mitbringen und warme & wetterfeste Kleidung (vor allem Schuhe!) tragen. Die Veranstaltung beträgt pro Kind 8,- Euro.

Auf die Einhaltung der aktuellen Regelungen zur Gesundheitssicherung wird geachtet, u.a. durch eine geringe Teilnehmerzahl und den überwiegenden Aufenthalt im Freien.

Die flexiblen Bring- und Abholungszeiten sind zwischen 8:45 und 9:15 Uhr sowie 15:45 und 16:15 Uhr.

Eine Anmeldung zur Exkursion ist Voraussetzung für die Teilnahme. Anmeldung mit Namen, Telefon und Wohnort bitte bis 25. Oktober unter der Telefonnummer 07031-876797 oder per Mail an naturerlebnis@sindelfingen.de.

„Naturentdecker im Herbstwald“ mit Birgit Aubert für Kinder von 7 bis 10 Jahren

Am Donnerstag, den 29. Oktober von 9 bis 16 Uhr

Im N.E.S-Vogelzentrum, Hohenzollernstr. 19

Kostenbeitrag: 8 € pro Kind

