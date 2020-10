Dresden – Stadt schickt Brunnen in den Winterschlaf

Erstellt in

Dresden (SN) – Am Montag, 5. Oktober 2020, hat das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft damit begonnen, die 88 städtischen Brunnen winterfest zu machen.

Die Brunnen werden abgelassen und gereinigt, frostgefährdete Teile ausgebaut und vorübergehend eingelagert. Eine Reihe von Brunnen bekommen eine Winterabdeckung, einige Brunnenplastiken werden eingehaust.

Als erstes sind Brunnen außerhalb des Stadtzentrums an der Reihe sowie kleinere Anlagen. Die großen Brunnen im Stadtzentrum, das sind zum Beispiel die Brunnen vor dem Kulturpalast oder in der Mittelachse der Prager Straße, werden als letztes winterfest gemacht. Die Arbeiten werden voraussichtlich in der ersten Novemberwoche abgeschlossen.

Der Artesische Brunnen auf dem Albertplatz läuft das ganze Jahr über. Das trifft auch für die Fontäne an der Auffahrt zum Schloss Albrechtsberg zu – vorausgesetzt, es kommt genügend Wasser aus dem Stechgrund. Das ist durch die extreme Trockenheit in den Sommermonaten nicht mehr selbstverständlich.

Insgesamt gibt es in Dresden mehr als 300 Brunnenanlagen.

