EILMELDUNG: Mutter und 2-jähriges Kind sterben 2 Tage nach dem nach Auto-Anschlag in München!

EILMELDUNG: Mutter und Kind sterben 2 Tage nach dem nach Auto-Anschlag in München! Tragischer Tod nach Anschlag – Zahl der Todesopfer steigt auf zwei!

Update zum Anschlag in München – Die schrecklichen Folgen der Auto-Attacke auf eine Verdi-Demonstration in München werden immer dramatischer. Nachdem ein 24-jähriger afghanischer Staatsbürger am 13. Februar 2025 mit einem Fahrzeug in die Menschenmenge raste, erlagen nun eine 37-jährige Mutter und ihr zweijähriges Kind ihren schweren Verletzungen. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf zwei. Insgesamt wurden mindestens 39 Menschen verletzt, viele davon schwer.

Die Mutter und ihr Kind waren nach dem Anschlag in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden. Trotz intensivmedizinischer Betreuung verloren die Ärzte den Kampf um ihr Leben. Besonders der Tod des kleinen Mädchens sorgt für landesweite Bestürzung und lässt die Debatte um innere Sicherheit und Migrationspolitik erneut hochkochen.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft – Islamistisches Motiv bestätigt?

Der 24-jährige Tatverdächtige Farhad N., der bereits seit Herbst 2020 ausreisepflichtig war, wurde nach der Tat festgenommen. Laut den Ermittlungsbehörden deutet alles auf ein islamistisches Motiv hin. Vor der Tat hatte er in sozialen Netzwerken islamistische Inhalte geteilt, nach seiner Festnahme rief er laut Zeugenberichten „Allahu Akbar“ und betete.

Die Bundesanwaltschaft hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Es wird nach wie vor geprüft, ob der Täter Verbindungen zu extremistischen Netzwerken oder radikalen Gruppen hatte. Bislang gibt es keine Hinweise auf Mittäter oder eine koordinierte Terrorzelle, dennoch wurde sein gesamtes digitales Umfeld beschlagnahmt und ausgewertet.

Politische Reaktionen: Forderungen nach härteren Abschieberegelungen

Nach dem Tod der beiden Opfer fordern Politiker aller Lager eine schnelle und konsequente Abschiebung ausreisepflichtiger Straftäter.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): „Es kann nicht sein, dass Menschen, die unsere Sicherheit gefährden, nicht abgeschoben werden.“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU): „Wir brauchen ein hartes Durchgreifen gegen islamistischen Terror. Deutschland darf kein sicherer Hafen für Extremisten sein.“

Innenministerin Nancy Faeser (SPD): „Unsere Gesetze zur Abschiebung gefährlicher Personen müssen konsequent angewendet werden.“

Die Debatte um eine Verschärfung der Abschieberegelungen für abgelehnte Asylbewerber nimmt damit weiter an Fahrt auf.

Verdi sagt Streikveranstaltungen ab – Sicherheitsmaßnahmen verschärft

Die Gewerkschaft Verdi zeigte sich tief erschüttert über die Tragödie. In einer offiziellen Stellungnahme äußerte sie ihr Mitgefühl für die Opfer und ihre Familien. Gleichzeitig kündigte Verdi an, aus Sicherheitsgründen geplante Streikveranstaltungen in mehreren Städten abzusagen.

Auch die Stadt München reagiert: Sicherheitsvorkehrungen für Demonstrationen und Großveranstaltungen sollen verschärft werden. Polizeikräfte wurden verstärkt, und es wird geprüft, ob Zufahrtsstraßen bei künftigen Kundgebungen stärker gesichert werden müssen.

Ermittlungen laufen weiter – Weitere Opfer in Lebensgefahr

Die Polizei hat angekündigt, weitere Pressekonferenzen abzuhalten, um über neue Ermittlungsergebnisse zu informieren. Noch immer befinden sich mehrere schwer verletzte Personen in kritischem Zustand. Die Zahl der Todesopfer könnte daher noch weiter steigen.

⚠ Dieser Vorfall markiert einen weiteren traurigen Höhepunkt in der Serie von Anschlägen in Deutschland. Die Frage bleibt nach jedem Anschlag wieder und wieder: Wann zieht die Politik endlich Konsequenzen? Eine Chronologie des Schreckens lesen Sie hier! (hk)