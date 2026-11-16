Elektroflugzeug aus China absolviert ersten bemannten Testflug – beginnt eine neue Ära der Luftfahrt? Batterie statt Kerosin: In China ist ein elektrisch betriebenes Passagierflugzeug mit Platz für 19 Fluggäste erstmals mit einer Besatzung gestartet. Die Maschine soll künftig Strecken von bis zu 400 Kilometern zurücklegen können. Der erfolgreiche Testflug könnte ein wichtiger Schritt hin zu einer umweltfreundlicheren Luftfahrt sein. Doch bis zum regulären Passagierverkehr müssen noch einige Herausforderungen überwunden werden.
Hamburg/Binzhou/China – Elektroflugzeug China – 16. November 2026. Während Elektroautos auf unseren Straßen längst zum Alltag gehören, steht die elektrische Luftfahrt noch am Anfang ihrer Entwicklung. Nun meldet China einen bemerkenswerten Erfolg: Am Samstag, dem 14. November 2026, absolvierte das Elektroflugzeug CE-25A des chinesischen Flugzeugherstellers COMAC seinen ersten bemannten Testflug.
Das Besondere: Die Maschine kommt vollständig ohne herkömmliches Flugzeugkerosin aus. Stattdessen sorgen Elektromotoren und ein batteriebetriebenes Antriebssystem dafür, dass das Flugzeug abheben und fliegen kann.
Der erfolgreiche Flug zeigt, dass elektrische Antriebssysteme zunehmend auch für größere Flugzeuge interessant werden. Während bisher vor allem kleine Sport- und Schulungsflugzeuge elektrisch betrieben werden, soll die CE-25A künftig bis zu 19 Passagiere auf regionalen Flugstrecken befördern.
Elektroflugzeug CE-25A: Erfolgreicher Testflug über 60 Kilometer
Der erste bemannte Flug fand in der chinesischen Stadt Binzhou in der ostchinesischen Provinz Shandong statt.
An Bord befanden sich zwei Piloten und ein Flugtestingenieur. Reguläre Passagiere wurden bei diesem Flug noch nicht befördert.
Nach Angaben des Herstellers blieb die Maschine 16 Minuten und 38 Sekunden in der Luft und legte dabei eine Strecke von rund 60,4 Kilometern zurück. Anschließend landete sie wieder sicher am Ausgangsflughafen.
Die gesamte Testmission einschließlich der Abläufe am Boden dauerte rund 58 Minuten.
Nach Angaben von COMAC arbeiteten die technischen Systeme während des Fluges wie vorgesehen. Auch die überprüften Leistungsparameter sollen innerhalb der erwarteten Werte gelegen haben.
Für die Entwickler ist dieser erfolgreiche Flug ein bedeutender Fortschritt. Schließlich muss ein Elektroflugzeug nicht nur genügend Leistung für den Start entwickeln, sondern auch während des gesamten Fluges zuverlässig funktionieren und ausreichende Energiereserven für eine sichere Landung besitzen.
19 Passagiere, 300 km/h und 400 Kilometer Reichweite
Die technischen Daten der CE-25A verdeutlichen, dass es sich keineswegs um ein kleines Experimentalflugzeug handelt.
Die bislang veröffentlichten Angaben lauten:
- Passagierkapazität: bis zu 19 Fluggäste
- Antriebsart: vollständig elektrisch
- Reisegeschwindigkeit: rund 300 km/h
- Geplante Reichweite: etwa 400 Kilometer
- Vorgesehene Reiseflughöhe: rund 2.400 Meter
- Maximales Startgewicht: 10 Tonnen
- Antriebssystem: zehn elektrisch betriebene Mantelpropeller beziehungsweise sogenannte Ducted Fans
Damit könnte die CE-25A künftig insbesondere auf kurzen Regionalstrecken eingesetzt werden.
Denkbar wären beispielsweise Verbindungen zwischen kleineren Städten, regionalen Flughäfen oder schwer erreichbaren Gebieten.
Allerdings handelt es sich bei den genannten Leistungsdaten bislang um Herstellerangaben. Der erste bemannte Testflug über rund 60 Kilometer stellt noch keinen praktischen Nachweis der vollständigen Reichweite unter regulären Betriebsbedingungen dar.
Auch die tatsächliche Nutzlast, die erforderlichen Sicherheitsreserven und die Reichweite bei unterschiedlichen Wetterbedingungen müssen sich im weiteren Testbetrieb bewähren.
Zehn elektrische Antriebe statt herkömmlicher Flugzeugmotoren
Besonders interessant ist das Antriebskonzept der chinesischen Maschine.
Während klassische Passagierflugzeuge auf Turbinen oder Propellertriebwerke mit Verbrennungsmotoren setzen, verwendet die CE-25A ein verteiltes elektrisches Antriebssystem.
Insgesamt zehn elektrisch betriebene, ummantelte Fans sind entlang der beiden Tragflächen angeordnet. Auf jeder Seite befinden sich fünf dieser Antriebseinheiten.
Die Elektromotoren treiben die Fans an und erzeugen auf diese Weise den notwendigen Schub.
Dieses Konzept hat mehrere mögliche Vorteile.
Zum einen lässt sich der Antrieb auf mehrere Einheiten verteilen. Zum anderen können elektrische Antriebssysteme konstruktiv vergleichsweise einfach aufgebaut sein, weil zahlreiche mechanische Komponenten herkömmlicher Verbrennungstriebwerke entfallen.
Zudem versprechen sich die Entwickler von der besonderen Anordnung der Antriebe eine geringere Geräuschentwicklung und bessere Eigenschaften bei Starts und Landungen auf kürzeren Pisten.
Ob sich diese Vorteile im späteren kommerziellen Einsatz tatsächlich in dem erwarteten Umfang realisieren lassen, müssen weitere Tests zeigen.
Entwicklung gemeinsam mit Batteriehersteller CATL
Hinter dem Projekt steht die staatliche chinesische Commercial Aircraft Corporation of China, kurz COMAC.
Der Flugzeughersteller ist international insbesondere durch das Passagierflugzeug C919 bekannt, mit dem China versucht, sich langfristig stärker im Markt für Verkehrsflugzeuge zu etablieren.
Bei der Entwicklung der CE-25A arbeitet COMAC mit mehreren Partnern zusammen. Dazu gehören der chinesische Batteriekonzern CATL und die Shanghai Jiao Tong University.
Gerade die Beteiligung von CATL ist bemerkenswert.
Der Konzern zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Lithium-Ionen-Batterien und verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit leistungsfähigen Energiespeichern für Elektrofahrzeuge.
Für elektrisch betriebene Flugzeuge sind Batterien von entscheidender Bedeutung. Sie müssen möglichst viel Energie speichern, dürfen gleichzeitig aber nicht zu schwer sein.
CATL hatte bereits 2023 eine besonders energiedichte Batterietechnologie vorgestellt, für die auf Zellebene Werte von bis zu 500 Wattstunden pro Kilogramm genannt wurden.
Welche Batteriezellen und welche tatsächliche Energiedichte in der CE-25A zum Einsatz kommen, haben die beteiligten Unternehmen bislang allerdings nicht öffentlich bestätigt.
Deshalb lässt sich aus den bekannten Angaben noch nicht ableiten, welche Batterietechnologie den aktuellen Testflug ermöglicht hat.
Bereits 19 unbemannte Testflüge absolviert
Der Flug mit menschlicher Besatzung war keineswegs der erste Flug der CE-25A.
Bereits am 2. Februar 2026 absolvierte das Flugzeug einen ersten autonomen Flug ohne Menschen an Bord.
Anschließend folgten nach Herstellerangaben insgesamt 19 unbemannte Testflüge, bei denen verschiedene technische Systeme und Flugeigenschaften überprüft wurden.
Diese Tests dienten unter anderem dazu, Daten über das Verhalten des Flugzeugs zu sammeln und die Zuverlässigkeit der eingesetzten Technik zu untersuchen.
Erst danach wagten die Entwickler den nächsten Schritt und ließen erstmals eine menschliche Besatzung mitfliegen.
Die schrittweise Erprobung ist in der Luftfahrt von besonderer Bedeutung. Anders als bei einem Elektroauto kann ein technischer Defekt während eines Fluges erhebliche Konsequenzen haben.
Entsprechend streng sind die Sicherheitsanforderungen an Flugzeuge, die später gewerblich Passagiere transportieren sollen.
Warum Elektroflugzeuge für die Luftfahrt interessant sind
Der Luftverkehr gehört zu den Wirtschaftsbereichen, in denen die Umstellung auf klimafreundlichere Antriebstechnologien besonders schwierig ist.
Während elektrische Antriebe bei Autos, Bussen und zunehmend auch Lastwagen eingesetzt werden, stellen Flugzeuge wesentlich höhere Anforderungen an die gespeicherte Energie.
Ein Flugzeug muss sein gesamtes Gewicht während des Fluges tragen. Jedes zusätzliche Kilogramm wirkt sich deshalb auf die Flugleistung und den Energiebedarf aus.
Trotzdem bieten elektrische Antriebe interessante Perspektiven.
Keine direkten CO₂-Emissionen während des Fluges: Ein vollständig batterieelektrisches Flugzeug verbrennt kein Kerosin und erzeugt daher während des Flugbetriebs keine direkten Kohlendioxidemissionen durch die Energieumwandlung im Antrieb.
Weniger lokale Luftschadstoffe: Da kein Flugzeugtreibstoff verbrannt wird, entfallen auch die entsprechenden verbrennungsbedingten Abgase am Flugzeug.
Potentiell geringere Betriebskosten: Elektromotoren besitzen vergleichsweise wenige bewegliche Komponenten. Dies könnte Wartungsarbeiten vereinfachen und langfristig Kosten reduzieren.
Möglicherweise geringere Lärmbelastung: Elektrische Antriebe können insbesondere bei bestimmten Betriebszuständen leiser sein als konventionelle Antriebssysteme. Wie groß dieser Vorteil ausfällt, hängt jedoch stark von der Konstruktion ab.
Nutzung erneuerbarer Energien: Werden die Batterien mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen geladen, kann dies die Klimabilanz gegenüber konventionellen Flugzeugen verbessern.
Vollständig klimaneutral sind Elektroflugzeuge damit allerdings nicht automatisch. Auch die Herstellung der Batterien, der Bau des Flugzeugs und die Herkunft des verwendeten Stroms müssen bei einer Gesamtbetrachtung berücksichtigt werden.
Das größte Problem bleibt das Gewicht der Batterien
So vielversprechend die Entwicklung auch ist: Die größte Herausforderung für den elektrischen Passagierflug ist weiterhin die Energiedichte der Batterien.
Kerosin enthält bezogen auf sein Gewicht wesentlich mehr chemische Energie als heutige Batterien speichern können.
Zwar arbeiten elektrische Antriebe wesentlich effizienter als klassische Verbrennungstriebwerke, den enormen Unterschied bei der gespeicherten Energie können sie bislang jedoch nicht vollständig ausgleichen.
Hinzu kommt ein weiterer entscheidender Unterschied.
Ein herkömmliches Flugzeug wird während des Fluges leichter, weil es Treibstoff verbraucht.
Ein Elektroflugzeug hingegen trägt seine Batterien vom Start bis zur Landung mit nahezu unverändertem Gewicht mit sich.
Gerade auf längeren Strecken wird das zu einem erheblichen Nachteil.
Deshalb konzentrieren sich viele Entwickler zunächst auf kleinere Flugzeuge und kurze Verbindungen.
Die angekündigte Reichweite der CE-25A von 400 Kilometern passt genau zu diesem Ansatz.
Selbst wenn die Maschine die angegebene Distanz technisch erreicht, muss im regulären Flugbetrieb genügend Energie für Sicherheitsreserven, mögliche Ausweichflughäfen und unerwartete Verzögerungen vorhanden sein.
Die praktisch nutzbare Streckenlänge kann deshalb geringer ausfallen als die vom Hersteller genannte maximale Reichweite.
Auch Europa und die USA arbeiten an Elektroflugzeugen
China ist bei der Entwicklung elektrisch angetriebener Flugzeuge keineswegs allein.
Auch in Europa und den Vereinigten Staaten arbeiten Unternehmen seit Jahren daran, elektrische Antriebe für den kommerziellen Flugverkehr nutzbar zu machen.
Ein Beispiel ist das Unternehmen Heart Aerospace.
Dessen großes elektrisches Demonstrationsflugzeug X1 absolvierte am 12. August 2026 im US-Bundesstaat New York seinen ersten bemannten Testflug.
Die Maschine war 27 Minuten in der Luft. Das elektrische Antriebssystem erreichte dabei eine Leistung von mehr als einem Megawatt.
Heart Aerospace entwickelt auf Basis seiner Erfahrungen ein größeres Regionalflugzeug, bei dem ein hybrides Antriebssystem eine wichtige Rolle spielen soll.
Ein weiteres bekanntes Projekt ist das Elektroflugzeug Alice des Unternehmens Eviation, das bereits im September 2022 erstmals abhob und für neun Passagiere konzipiert wurde. Das Projekt verdeutlicht allerdings auch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Branche: Eviation musste Anfang 2025 einen Großteil seiner Beschäftigten entlassen.
Die internationale Entwicklung zeigt, dass batterieelektrische Flugzeuge technisch grundsätzlich realisierbar sind. Gleichzeitig bleibt der Schritt vom erfolgreichen Testflug zu einem wirtschaftlich rentablen und zugelassenen Passagierflugzeug eine erhebliche Herausforderung.
Wann können Passagiere erstmals mit der CE-25A fliegen?
Ein konkreter Termin für den Beginn des kommerziellen Flugbetriebs steht bislang nicht fest.
COMAC hat bei der chinesischen Luftfahrtbehörde Civil Aviation Administration of China (CAAC) eine Musterzulassung für das Flugzeug beantragt.
Die Behörde hat den Antrag angenommen. Damit ist allerdings noch keine Zulassung erteilt.
Vor einem regulären Einsatz müssen zahlreiche technische, betriebliche und sicherheitsrelevante Anforderungen erfüllt werden.
Dazu gehören unter anderem die Zuverlässigkeit des elektrischen Antriebs, die Batteriesicherheit, die Flugsteuerung, die Leistungsfähigkeit unter verschiedenen Wetterbedingungen und das Verhalten bei technischen Störungen.
Auch der sichere Umgang mit möglichen Batteriebränden oder einer Überhitzung der Energiespeicher spielt eine wichtige Rolle.
Darüber hinaus benötigen Flughäfen, die solche Flugzeuge regelmäßig abfertigen sollen, eine geeignete Ladeinfrastruktur.
Denn selbst ein technisch ausgereiftes Elektroflugzeug wäre wirtschaftlich wenig attraktiv, wenn es nach jedem Flug stundenlang am Boden stehen müsste.
Könnten Elektroflugzeuge auch in Deutschland eingesetzt werden?
Grundsätzlich könnten elektrisch betriebene Regionalflugzeuge eines Tages auch für bestimmte Verbindungen in Deutschland interessant werden.
Denkbar wären insbesondere Strecken zwischen kleineren Regionalflughäfen, Verbindungen zu Inseln oder Flüge in Regionen, in denen andere schnelle Verkehrsmittel nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.
Allerdings ist die Situation in Deutschland nicht mit der in allen Teilen Chinas oder Nordamerikas vergleichbar.
Das deutsche Eisenbahnnetz bietet auf vielen Kurzstrecken bereits eine Alternative zum Flugzeug. Vor allem bei Entfernungen von wenigen Hundert Kilometern müssen deshalb auch Reisezeiten zum Flughafen, Sicherheitskontrollen und der anschließende Weitertransport berücksichtigt werden.
Ein Elektroflugzeug ist daher nicht automatisch die sinnvollste Verkehrslösung, nur weil sein Antrieb keine direkten CO₂-Emissionen verursacht.
In Regionen mit größeren Entfernungen, schwierigem Gelände oder schwacher Verkehrsinfrastruktur könnten solche Maschinen dagegen besonders interessant werden.
Hinzu kommen mögliche Anwendungen in der medizinischen Versorgung, bei Spezialtransporten oder im regionalen Geschäftsreiseverkehr.
Ob die chinesische CE-25A eines Tages auch außerhalb Chinas eingesetzt werden kann, hängt zudem von künftigen Zulassungen und den jeweiligen luftfahrtrechtlichen Anforderungen ab.
Kann die elektrische Luftfahrt das Kerosin vollständig ersetzen?
Die Vorstellung, dass künftig sämtliche Passagierflugzeuge elektrisch betrieben werden, ist faszinierend.
Auf absehbare Zeit dürfte sie allerdings kaum Realität werden.
Große Verkehrsflugzeuge befördern teilweise mehrere Hundert Menschen über Tausende Kilometer. Dafür benötigen sie enorme Energiemengen.
Mit der gegenwärtig verfügbaren Batterietechnologie lassen sich solche Anforderungen wirtschaftlich und technisch nur schwer erfüllen.
Daher werden in der Luftfahrt parallel verschiedene Lösungsansätze verfolgt.
Dazu gehören neben batterieelektrischen Flugzeugen auch Hybridantriebe, alternative Flugkraftstoffe und langfristig möglicherweise wasserstoffbasierte Antriebssysteme.
Wahrscheinlich wird die Zukunft der Luftfahrt nicht von einer einzigen Technologie bestimmt werden.
Vielmehr könnten unterschiedliche Antriebssysteme je nach Flugzeuggröße, Entfernung und Einsatzgebiet verwendet werden.
Gerade auf kurzen Strecken hat der elektrische Antrieb jedoch das Potenzial, eine wichtige Rolle zu übernehmen.
Fazit: Chinas Elektroflugzeug könnte ein wichtiger Schritt in die Zukunft sein
Mit dem erfolgreichen bemannten Testflug der CE-25A hat China einen bemerkenswerten technischen Meilenstein erreicht.
Ein zehn Tonnen schweres Flugzeug, das ausschließlich von Elektromotoren angetrieben wird und künftig bis zu 19 Passagiere transportieren soll, ist ein ernstzunehmender Entwicklungsfortschritt.
Noch ist die Maschine weit davon entfernt, reguläre Passagierflüge anzubieten. Die bislang absolvierten Testflüge beweisen weder die Wirtschaftlichkeit noch die langfristige Alltagstauglichkeit des neuen Antriebskonzepts.
Dennoch macht die Entwicklung deutlich, dass sich die Luftfahrt technologisch verändert.
Was heute noch als experimenteller Testflug über rund 60 Kilometer beginnt, könnte langfristig zur Entstehung einer neuen Generation von Regionalflugzeugen beitragen.
Elektroflugzeug China Fazit
Ob Elektroflugzeuge den Flugverkehr tatsächlich revolutionieren werden, hängt vor allem von der weiteren Batterieentwicklung, der Sicherheit und den Betriebskosten ab. Der erfolgreiche Testflug in China zeigt aber, dass die Idee vom Fliegen ohne Kerosin längst mehr ist als eine Zukunftsvision. (hk)
Quellen und weiterführende Informationen
Die wichtigsten Quellen: