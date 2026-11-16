Landtagswahl NRW 2027: AfD erstmals auf Platz zwei – SPD stürzt in neuer Umfrage auf historischen Tiefstand – Hamburg, 16.11.2026 – Neue Umfrage von infratest dimap sorgt für Bewegung in Nordrhein-Westfalen: Die AfD erreicht mit 18 Prozent einen neuen Höchstwert im NRW-Trend und überholt erstmals die SPD. Die Sozialdemokraten fallen auf 16 Prozent zurück und liegen nur noch auf dem vierten Platz. Ministerpräsident Hendrik Wüst und seine CDU bleiben trotz Verlusten stärkste politische Kraft. Auch die Grünen legen zu. Die Ergebnisse zeigen deutliche Veränderungen in der politischen Stimmung gut fünf Monate vor der Landtagswahl am 25. April 2027.
Die politische Landschaft in Nordrhein-Westfalen verändert sich. Nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap im Auftrag des WDR-Magazins Westpol erreicht die Alternative für Deutschland (AfD) erstmals den zweiten Platz im NRW-Trend. Mit 18 Prozent liegt sie vor den Grünen und der SPD.
Für die Sozialdemokraten bedeutet das Ergebnis einen erheblichen Rückschlag. Die SPD, die Nordrhein-Westfalen über Jahrzehnte politisch geprägt und zahlreiche Ministerpräsidenten gestellt hat, kommt nur noch auf 16 Prozent. Damit würde sie bei einer Landtagswahl entsprechend der aktuellen Sonntagsfrage lediglich die viertstärkste Partei.
An der Spitze steht weiterhin die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst. Die Christdemokraten erreichen 30 Prozent, verlieren allerdings gegenüber der vorherigen Erhebung im Juni zwei Prozentpunkte.
Die Ergebnisse wurden am Sonntag, 15. November 2026, veröffentlicht. Befragt wurden zwischen dem 9. und 12. November insgesamt 1.173 Wahlberechtigte.
Aktuelle NRW-Umfrage: AfD überholt SPD und Grüne
Die Zahlen zeigen erhebliche Verschiebungen gegenüber der vorherigen infratest-dimap-Erhebung vom Juni 2026.
|Partei
|November 2026
|Veränderung zu Juni
|CDU
|30 %
|−2
|AfD
|18 %
|+1
|Bündnis 90/Die Grünen
|17 %
|+2
|SPD
|16 %
|−1
|Die Linke
|7 %
|+1
|FDP
|3 %
|−2
|Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW)
|3 %
|–
|Sonstige Parteien
|6 %
|−2
Quelle: WDR-NRW-Trend, infratest dimap, veröffentlicht am 15. November 2026. Veränderungen in Prozentpunkten gegenüber Juni 2026; für das BSW ist kein gesonderter Vergleichswert ausgewiesen.
Besonders auffällig ist die enge Verteilung hinter der CDU. Zwischen AfD, Grünen und SPD liegen jeweils nur ein beziehungsweise zwei Prozentpunkte. Angesichts der statistischen Fehlertoleranz sind die Abstände zwischen diesen Parteien nicht als gesichert anzusehen.
Dennoch markiert die neue Erhebung für die AfD einen besonderen Punkt: Zum ersten Mal liegt sie innerhalb der Umfragereihe von infratest dimap für Nordrhein-Westfalen vor der SPD.
AfD in NRW: Von 5,4 Prozent bei der Landtagswahl 2022 auf aktuell 18 Prozent
Ein Vergleich mit der vergangenen Landtagswahl macht deutlich, wie stark sich die gemessenen politischen Kräfteverhältnisse verändert haben.
Bei der Landtagswahl am 15. Mai 2022 erhielt die AfD in Nordrhein-Westfalen lediglich 5,4 Prozent der Zweitstimmen. Sie zog damals mit zwölf Abgeordneten in den Düsseldorfer Landtag ein.
In der aktuellen Sonntagsfrage erreicht die Partei 18 Prozent. Gegenüber ihrem damaligen Wahlergebnis entspricht dies einem Anstieg um 12,6 Prozentpunkte.
Damit liegt ihr heutiger Umfragewert bei mehr als dem Dreifachen ihres Stimmenanteils von 2022.
Der Zuwachs entwickelte sich allerdings nicht gleichmäßig. Bereits im September 2026 hatte das Institut Forsa die AfD in Nordrhein-Westfalen bei 22 Prozent gesehen. Eine INSA-Erhebung vom Oktober ermittelte 21 Prozent. Die aktuelle Umfrage von infratest dimap fällt mit 18 Prozent niedriger aus.
Es wäre deshalb nicht zutreffend, von einem kontinuierlichen Anstieg in sämtlichen Umfragen zu sprechen. Der neue Höchstwert bezieht sich ausdrücklich auf die Erhebungsreihe des WDR-NRW-Trends.
Gleichwohl zeigen die unterschiedlichen Institute übereinstimmend, dass die AfD deutlich über ihrem Landtagswahlergebnis von 2022 liegt.
SPD in Nordrhein-Westfalen: Historische Verluste im ehemaligen Stammland
Noch einschneidender ist die Entwicklung für die SPD.
Nordrhein-Westfalen galt jahrzehntelang als eines der wichtigsten politischen Machtzentren der Sozialdemokratie. Besonders das Ruhrgebiet mit seinen industriellen Ballungsräumen, der Bergbaugeschichte und den großen Arbeitnehmermilieus war traditionell eng mit der SPD verbunden.
Politiker wie Johannes Rau und Wolfgang Clement prägten die Landespolitik über viele Jahre. Auch Hannelore Kraft führte Nordrhein-Westfalen von 2010 bis 2017 als Ministerpräsidentin.
Bei der Landtagswahl 2022 erreichte die SPD noch 26,7 Prozent der Zweitstimmen und wurde zweitstärkste Partei hinter der CDU.
Aktuell stehen lediglich 16 Prozent zu Buche. Im Vergleich zum tatsächlichen Wahlergebnis von 2022 entspricht das einem Rückgang um 10,7 Prozentpunkte.
Einen ähnlich niedrigen Wert hatte der WDR-NRW-Trend bereits im Juni 2025 gemessen. Bei der aktuellen Erhebung handelt es sich somit um die erneute Einstellung dieses Tiefstandes.
Für SPD-Spitzenkandidat Jochen Ott entsteht dadurch eine schwierige Ausgangslage. Die Sozialdemokraten müssen nicht nur verlorene Unterstützung zurückgewinnen, sondern sich auch gegenüber den Grünen und der AfD behaupten.
Hinzu kommt ein Bekanntheitsproblem: Nach Angaben des WDR kennen weniger als ein Drittel der befragten Wahlberechtigten den SPD-Spitzenkandidaten. Lediglich zwölf Prozent äußern sich zufrieden mit seiner politischen Arbeit, während 17 Prozent unzufrieden sind.
Allerdings können sich Bekanntheitswerte und politische Bewertungen im Verlauf eines Wahlkampfes noch deutlich verändern.
CDU verliert Zustimmung – Hendrik Wüst persönlich deutlich beliebter
Auch für Ministerpräsident Hendrik Wüst liefert die Umfrage ein differenziertes Bild.
Seine CDU bleibt mit 30 Prozent stärkste Partei, büßt gegenüber Juni jedoch zwei Prozentpunkte ein. Bei der Landtagswahl 2022 hatten die Christdemokraten noch 35,7 Prozent erreicht.
Damit liegt die Partei in der aktuellen Befragung 5,7 Prozentpunkte unter ihrem damaligen Wahlergebnis.
Anders sieht es bei der persönlichen Bewertung des Ministerpräsidenten aus.
52 Prozent der Befragten sind mit Wüsts Arbeit zufrieden. Das entspricht einem Anstieg um zehn Prozentpunkte gegenüber der vorherigen Erhebung und ist laut WDR sein bislang höchster Zufriedenheitswert im NRW-Trend.
32 Prozent zeigen sich weniger oder gar nicht zufrieden.
Diese Zahlen verdeutlichen, dass die persönliche Bewertung eines Regierungschefs nicht zwangsläufig mit der Zustimmung zu seiner Partei übereinstimmt.
Wüst verfügt nach der aktuellen Befragung über eine persönliche Zustimmung, die deutlich über dem Stimmenanteil seiner CDU in der Sonntagsfrage liegt.
Grüne überholen SPD – Schwarz-Grün könnte weiterregieren
Während die CDU Stimmenanteile verliert, können die Grünen erneut zulegen.
Die Partei von Nordrhein-Westfalens stellvertretender Ministerpräsidentin Mona Neubaur verbessert sich gegenüber Juni um zwei Prozentpunkte auf 17 Prozent.
Damit liegen die Grünen im aktuellen NRW-Trend erstmals seit 2021 wieder vor der SPD.
Obwohl CDU und Grüne gemeinsam lediglich 47 Prozent in der Sonntagsfrage erreichen, könnte ihre Regierungskoalition bei einer entsprechenden Sitzverteilung fortbestehen.
Der Grund liegt im nordrhein-westfälischen Wahlrecht.
Für den regulären Einzug in den Landtag gilt eine Fünfprozenthürde. Parteien, die darunterbleiben, werden bei der proportionalen Sitzverteilung grundsätzlich nicht berücksichtigt.
Da FDP und BSW derzeit jeweils nur auf drei Prozent kommen und auch weitere Parteien unterhalb der Sperrklausel liegen, würden zahlreiche Stimmen bei der Sitzverteilung nicht unmittelbar in Mandate umgerechnet.
Somit ist eine parlamentarische Mehrheit auch mit weniger als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Zweitstimmen möglich.
Eine tatsächliche Sitzverteilung lässt sich aus einer einzelnen Umfrage allerdings nicht verbindlich ableiten.
FDP droht der Verlust ihrer Landtagsmandate – Linke könnte zurückkehren
Eine weitere Entwicklung betrifft die kleineren Parteien.
Die FDP fällt in der neuen Befragung von fünf auf drei Prozent zurück. Würde sie bei der Landtagswahl ein entsprechendes Ergebnis erzielen, wäre sie nicht mehr im Düsseldorfer Landtag vertreten.
Bei der vergangenen Wahl 2022 hatten die Liberalen noch 5,9 Prozent erreicht und zwölf Mandate gewonnen.
Dagegen verbessert sich die Linke auf sieben Prozent. Nachdem sie 2022 mit lediglich 2,1 Prozent den Einzug ins Landesparlament deutlich verpasst hatte, liegt sie aktuell oberhalb der Fünfprozenthürde.
Das Bündnis Sahra Wagenknecht erreicht drei Prozent und bleibt damit ebenfalls unter der entscheidenden Schwelle.
Die Entwicklung macht deutlich, dass nicht ausschließlich die Reihenfolge der großen Parteien für die künftige Regierungsbildung relevant ist. Auch die Frage, welche kleineren Parteien die Fünfprozenthürde überwinden, beeinflusst die Sitzverteilung erheblich.
Bildung, Migration und Infrastruktur: Diese Probleme beschäftigen die Menschen in NRW
Neben der Sonntagsfrage untersuchte infratest dimap, welche politischen Herausforderungen die Wahlberechtigten in Nordrhein-Westfalen derzeit als besonders wichtig ansehen.
Dabei zeigt sich, dass Bildungsfragen, Migration und Verkehrsinfrastruktur die öffentliche Problemdiskussion prägen.
25 Prozent nennen Schul- und Bildungsfragen als eines der wichtigsten Probleme des Bundeslandes. Damit steht dieser Themenbereich an erster Stelle.
Es folgen Zuwanderung und Migration mit 20 Prozent sowie Verkehr und Infrastruktur mit 18 Prozent.
Weitere häufig genannte Problembereiche sind:
- Gesundheitswesen: 11 Prozent
- Innere Sicherheit: 10 Prozent
- Wirtschaftliche Lage: 10 Prozent
- Wohnungsmarkt: 10 Prozent
- Soziale Ungerechtigkeit: 9 Prozent
- Umwelt- und Klimaschutz: 9 Prozent
Besonders deutlich verändert hat sich die Wahrnehmung der Verkehrsinfrastruktur. Gegenüber Juni sinkt die Zahl der entsprechenden Nennungen um 13 Prozentpunkte.
Dagegen gewinnen Gesundheitsfragen und innere Sicherheit an Bedeutung.
Die Befragung zeigt damit, welche Themen die Wahlberechtigten besonders beschäftigen. Sie belegt allerdings nicht, dass die Zustimmung zu einer einzelnen Partei unmittelbar auf eines dieser Themen zurückzuführen ist.
Wirtschaftslage in NRW wird weiterhin überwiegend negativ bewertet
Die wirtschaftliche Entwicklung ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des NRW-Trends.
67 Prozent der Befragten bewerten die wirtschaftliche Lage in Nordrhein-Westfalen als weniger gut oder schlecht.
Lediglich 27 Prozent halten die Situation für gut oder sehr gut.
Immerhin fällt die Einschätzung etwas positiver aus als noch im Juni: Der Anteil der positiven Bewertungen steigt um fünf Prozentpunkte, während der Anteil negativer Einschätzungen um sieben Punkte zurückgeht.
Dennoch überwiegt die Unzufriedenheit deutlich.
Gerade für Nordrhein-Westfalen mit seinen bedeutenden Industrie-, Energie- und Wirtschaftsstandorten besitzen Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung besondere Bedeutung.
Die Herausforderungen reichen vom Strukturwandel ehemaliger Kohleregionen über die Zukunft energieintensiver Industrien bis zur Modernisierung der Infrastruktur.
Welche Rolle diese Themen bei der Wahlentscheidung im April 2027 tatsächlich spielen werden, lässt sich aus den aktuellen Ergebnissen noch nicht abschließend beurteilen.
Mehrheit unzufrieden mit der schwarz-grünen Landesregierung
Trotz der weiterhin rechnerisch möglichen Regierungsmehrheit von CDU und Grünen fällt die Bewertung der Landesregierung eher kritisch aus.
43 Prozent der Befragten zeigen sich mit ihrer Arbeit zufrieden. 51 Prozent äußern Unzufriedenheit.
Die Bewertung unterscheidet sich allerdings deutlich nach Parteianhängerschaft.
Unter den CDU-Anhängern sind 74 Prozent zufrieden. Bei den Grünen beträgt der entsprechende Anteil 61 Prozent.
Bemerkenswert ist, dass auch 55 Prozent der SPD-Anhänger die Arbeit der schwarz-grünen Landesregierung positiv bewerten.
Dagegen äußern sich Anhänger von AfD und Linken überwiegend kritisch.
Gleichzeitig wünschen sich 51 Prozent der Wahlberechtigten eine andere Partei an der Spitze der Landesregierung. Nur 36 Prozent begrüßen ausdrücklich eine Fortsetzung der CDU-geführten Regierung.
Das zeigt einen wichtigen Unterschied zwischen der Bewertung der Regierungsarbeit und dem Wunsch nach der künftigen politischen Führung des Landes.
Ukraine-Hilfen und Rüstungsindustrie: Unterschiedliche Einstellungen der Wähler
Die Umfrage beschäftigt sich außerdem mit sicherheits- und verteidigungspolitischen Fragen.
43 Prozent der Befragten halten den derzeitigen Umfang der militärischen Unterstützung für die Ukraine für angemessen. Weitere 15 Prozent wünschen sich einen Ausbau.
37 Prozent sind dagegen der Auffassung, die militärische Unterstützung gehe bereits zu weit.
Besonders ausgeprägt ist diese Haltung unter den AfD-Anhängern: 80 Prozent von ihnen bewerten die bisherigen Militärhilfen als zu weitgehend.
Beim Ausbau der Rüstungsproduktion in Nordrhein-Westfalen zeigt sich ein nahezu ausgeglichenes Meinungsbild.
40 Prozent bewerten eine Stärkung der Rüstungsindustrie positiv, 41 Prozent kritisch.
Unter CDU-Anhängern überwiegt die Zustimmung, während bei Anhängern von AfD und Linken die Ablehnung stärker ausgeprägt ist.
Auch hier werden politische Unterschiede sichtbar, die im bevorstehenden Landtagswahlkampf eine Rolle spielen können.
Vergleich mit der Landtagswahl 2022: So stark haben sich die Werte verändert
Ein Blick auf die tatsächlichen Ergebnisse der vergangenen Landtagswahl zeigt die Größenordnung der Veränderungen.
|Partei
|Landtagswahl 2022
|Umfrage November 2026
|CDU
|35,7 %
|30 %
|SPD
|26,7 %
|16 %
|Grüne
|18,2 %
|17 %
|FDP
|5,9 %
|3 %
|AfD
|5,4 %
|18 %
|Linke
|2,1 %
|7 %
Quellen: Amtliches Wahlergebnis vom 15. Mai 2022 und WDR-NRW-Trend vom 15. November 2026.
Die Zahlen verdeutlichen insbesondere zwei Entwicklungen: Während die SPD erheblich unter ihrem Wahlergebnis von 2022 liegt, hat die AfD ihren damaligen Stimmenanteil in den Umfragen deutlich übertroffen.
Auch die CDU erreicht ihren früheren Stimmenanteil nicht mehr.
Die Grünen liegen dagegen vergleichsweise nahe an ihrem Ergebnis von 2022, während die Linke erheblich höhere Zustimmungswerte verzeichnet.
Wichtig bleibt allerdings der Unterschied zwischen einer tatsächlichen Wahl und einer Meinungsumfrage. Die Werte von 2022 basieren auf abgegebenen Stimmen, die aktuellen Zahlen dagegen auf den Antworten einer repräsentativen Stichprobe von Wahlberechtigten.
Landtagswahl am 25. April 2027: Welche Koalitionen sind möglich?
Die nächste Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen findet am Sonntag, dem 25. April 2027, statt.
Bis dahin können politische Entwicklungen auf Landes- und Bundesebene, personelle Entscheidungen sowie der Wahlkampf die Zustimmungswerte noch beeinflussen.
Nach der aktuellen Umfrage ergeben sich rechnerisch mehrere mögliche Mehrheitskonstellationen. Neben der bestehenden Koalition aus CDU und Grünen könnte auch ein Bündnis von CDU und SPD bei entsprechender Sitzverteilung über eine parlamentarische Mehrheit verfügen.
Rechnerische Mehrheiten sagen allerdings noch nichts über die politische Bereitschaft der Parteien zu einer Zusammenarbeit aus.
Gerade im Umgang mit der AfD unterscheiden sich mathematische Koalitionsmöglichkeiten und die erklärten politischen Positionen anderer Parteien.
Eine verlässliche Aussage über die tatsächliche Zusammensetzung der nächsten Landesregierung lässt sich deshalb derzeit nicht treffen.
Wie aussagekräftig ist die aktuelle infratest-dimap-Umfrage?
Für den NRW-Trend wurden zwischen dem 9. und 12. November 2026 insgesamt 1.173 Wahlberechtigte befragt.
Davon nahmen 677 Personen telefonisch und 496 online teil.
Die Ergebnisse sind repräsentativ angelegt, unterliegen aber statistischen Unsicherheiten.
Nach Angaben des WDR beträgt die Schwankungsbreite beispielsweise rund zwei Prozentpunkte bei einem gemessenen Anteil von zehn Prozent und etwa drei Prozentpunkte bei einem Anteil von 50 Prozent.
Vor diesem Hintergrund dürfen insbesondere die geringen Abstände zwischen AfD, Grünen und SPD nicht überinterpretiert werden.
Die Sonntagsfrage bildet die politischen Einstellungen zum Zeitpunkt der Befragung ab. Sie ist keine Vorhersage des Wahlergebnisses.
Fazit: NRW-Umfrage zeigt erhebliche Verschiebungen vor der Landtagswahl 2027
Die aktuelle NRW-Umfrage von infratest dimap dokumentiert eine deutliche Veränderung der politischen Stimmung in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland.
Die AfD erreicht innerhalb des WDR-NRW-Trends erstmals den zweiten Platz und steigert ihren Wert auf 18 Prozent. Die SPD fällt auf 16 Prozent zurück und wird in dieser Erhebung sowohl von der AfD als auch von den Grünen überholt.
Ministerpräsident Hendrik Wüst bleibt mit seiner CDU trotz sinkender Parteizustimmung an der Spitze. Seine persönlichen Zufriedenheitswerte entwickeln sich gleichzeitig deutlich positiver als die Umfragewerte der Christdemokraten.
Auch die kleineren Parteien stehen vor unterschiedlichen Ausgangslagen: Während die Linke derzeit oberhalb der Fünfprozenthürde liegt, werden FDP und BSW darunter gemessen.
Die Daten zeigen zudem, dass Bildung, Migration, Infrastruktur und wirtschaftliche Herausforderungen wichtige politische Themen in Nordrhein-Westfalen bleiben.
Bis zur Landtagswahl am 25. April 2027 sind es noch gut fünf Monate. Ob sich die aktuellen Umfragewerte bestätigen oder im weiteren Wahlkampf verändern, bleibt offen.
Fazit Landtagswahl NRW 2027
Die aktuellen Zahlen zeigen erhebliche Veränderungen gegenüber der Landtagswahl 2022 – insbesondere für AfD und SPD. (hk)