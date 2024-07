China setzt auf Windkraft: Investitionen übertreffen den Rest der Welt zusammen

China setzt auf Windkraft

In den letzten Jahren hat sich China als unangefochtener Weltmarktführer im Bereich der erneuerbaren Energien etabliert. Besonders in der Windkraft investiert China mehr als jede andere Nation und sogar mehr als der Rest der Welt zusammen. Diese Strategie spielt eine entscheidende Rolle in Chinas langfristigem Plan, seine CO2-Emissionen bis 2030 zu senken und bis 2060 klimaneutral zu werden.

Rekordinvestitionen in saubere Energie

Laut einem Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) wird China im Jahr 2024 fast 680 Milliarden US-Dollar in saubere Energie investieren. Dies übertrifft die Investitionen der USA und der Europäischen Union erheblich, die jeweils etwa 300 Milliarden US-Dollar bzw. 370 Milliarden US-Dollar investieren​ (IEA)​​ (Yale E360)​. Chinas umfangreiche Investitionen erstrecken sich über mehrere Bereiche der erneuerbaren Energien, einschließlich Solarzellen, Lithiumbatterieproduktion und Elektrofahrzeuge.

Dominanz in der Windkraft

Ein besonders bemerkenswerter Bereich ist die Windkraft. China plant, bis 2030 mehr Onshore-Windkapazität zu installieren als der Rest der Welt zusammen. Diese massiven Investitionen werden dazu führen, dass China fast die Hälfte der globalen Onshore-Windkapazität stellt​ (Windfair)​. Bereits jetzt betreibt China riesige Windparks in den nördlichen und westlichen Wüstenregionen, die durch Hochgeschwindigkeitsübertragungsleitungen mit den östlichen Märkten verbunden sind​ (Yale E360)​.

Chinas Weg zur Dominanz in der Solarenergie

China hat sich nicht nur im Bereich der Windkraft einen Namen gemacht, sondern auch die Solarenergie revolutioniert. Mit strategischen Investitionen und massiven staatlichen Subventionen konnte China die Produktionskosten für Solarmodule drastisch senken, was dazu führte, dass die Preise weltweit um mehr als 95 Prozent fielen​ (Coldfax Business News and Analysis)​​. Diese Kostenreduktionen, kombiniert mit einer umfassenden industriellen Infrastruktur, haben es China ermöglicht, 80 Prozent der weltweiten Produktionskapazitäten für Solarmodule zu kontrollieren​ (International Banker)​.

Deutschlands frühere Führungsrolle in der Solarenergie

Interessanterweise war es Deutschland, das einst die Spitze im Bereich der Solarenergie innehatte. In den 2000er Jahren erlebte Deutschland dank des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und der Einführung von Einspeisetarifen einen Boom in der Solarbranche. Diese Maßnahmen führten zu einem enormen Wachstum der installierten Solarkapazität und machten Deutschland zu einem globalen Pionier​ (Wikipedia)​​ (Clean Energy Wire)​.

Doch der Erfolg war nur von kurzer Dauer. Ab 2012 begann der Abstieg der deutschen Solarindustrie, als chinesische Hersteller den Markt mit kostengünstigeren Solarmodulen überschwemmten. Viele deutsche Unternehmen, die einst führend waren, mussten Insolvenz anmelden, darunter auch prominente Namen wie SolarWorld​ (Clean Energy Wire)​. Die Konkurrenz aus China und die sinkenden Einspeisetarife führten dazu, dass Deutschland seine Spitzenposition verlor.

Herausforderungen und Fortschritte

Trotz dieser beeindruckenden Zahlen steht China vor erheblichen Herausforderungen. Obwohl die installierte Kapazität für erneuerbare Energien hoch ist, stammen immer noch etwa 70 Prozent des chinesischen Stroms aus fossilen Brennstoffen. Dies liegt vor allem an den Schwierigkeiten, erneuerbare Energien in das bestehende Netz zu integrieren, das auf zuverlässige Energiequellen wie Kohlekraftwerke ausgelegt ist​.

China arbeitet jedoch daran, diese Hürden zu überwinden, indem es die Finanzierungskanäle für erneuerbare Energien erweitert und Anreize sowie Marktmechanismen verbessert. Ein Beispiel dafür ist das nationale Pilotprogramm „Whole County PV“, das darauf abzielt, in etwa der Hälfte der ländlichen Kreise Chinas Photovoltaikanlagen zu installieren​ (Yale E360)​.

Globale Perspektive

Im Vergleich dazu investieren die USA und die EU ebenfalls beträchtlich in erneuerbare Energien, jedoch nicht in dem Umfang wie China. Die USA planen, ihre Investitionen in saubere Energie bis 2024 auf mehr als 300 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, was das 1,6-fache des Niveaus von 2020 ist. Die EU investiert derzeit etwa 370 Milliarden US-Dollar in saubere Energie, unterstützt durch verschiedene neue Politiken und Förderprogramme​ (IEA)​.

Insgesamt verdeutlichen diese Zahlen Chinas Führungsrolle im Bereich der erneuerbaren Energien. Während der Rest der Welt sich bemüht, mit diesen Investitionen Schritt zu halten, bleibt China das Land, das den Weg in eine nachhaltige Zukunft weist. Gleichzeitig erinnert Deutschlands frühere Führungsrolle daran, wie schnell sich die Dynamik auf dem globalen Markt für erneuerbare Energien ändern kann.