Ellwangen – Störenfried in der Virngrundklinik sorgte für Polizeieinsatz

Erstellt in

Ellwangen (BW) – Am Dienstagmorgen gegen 4.20 Uhr rief eine Mitarbeiterin der Virngrundklinik die Polizei zu Hilfe, nachdem ein 28-Jähriger am Haupteingang herumschrie, störte und die Frau beleidigt hatte.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten ging der Mann sofort in aggressiver Weise auf sie zu, fing wild an zu gestikulieren und sprach weitere Beleidigungen aus. Einen gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis ignorierte der betrunkene Mann, weshalb er letztlich in Gewahrsam und mit zum Polizeirevier genommen wurde.

Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

Polizeipräsidium Aalen