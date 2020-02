Bad Bergzabern / Oberotterbach – Verfolgungsfahrt endet mit Sicherstellung

Erstellt in

Bad Bergzabern und Oberotterbach – Am 25.02.2029, gegen 00:10 Uhr, sollte auf der B 38 in Oberotterbach der Fahrer eines Kleinkraftrades kontrolliert werden. Der Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug, ignorierte die Anhaltezeichen und entzog sich der Kontrolle durch Flucht in Richtung Bad Bergzabern.

In der Weißenburger Straße ließ der Flüchtende sein Kraftrad an einer Absperrung zurück und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Der bislang noch unbekannte Fahrer wird als schlank und 175cm groß beschrieben und trug dunkle Motorradkleidung mit weiß reflektierenden Streifen. Das Kraftrad wurde sichergestellt.

Wer Hinweise zur Identität des Fahrzeugführers geben kann, wird gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

