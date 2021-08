Emmelshausen – Die Sommerferien gehen zu Ende. Die Schulgemeinschaft der IGS Emmelshausen freut sich auf den Schulbeginn und startet nach den Sommerferien mit dem Unterricht.

(Zu den aktuell gültigen Hygiene- und Testbestimmungen beachten Sie bitte unsere Homepage www.igs-emmelshausen.de und die des Bildungsministeriums).

Montag, 30. August 2021:

8.00 Uhr: Unterrichtsbeginn für die Klassen 6, 7, 8, 9 und 10

(Treffen auf dem Schulhof bei den entsprechenden Pylonen,

dann Klassenleiterunterricht und Ausgabe der Schulbücher)

9.00 Uhr: Unterrichtsbeginn Jahrgangsstufe 11

10.00 Uhr: Unterrichtsbeginn Jahrgangsstufe 13

13.10 Uhr: Unterrichtsende für alle Klassenstufen

Dienstag, 31. August 2021:

Einschulungstag der Schülerinnen und Schüler der Klassen 5

9.00 Uhr: Begrüßungsfeier der 5. Klassen in der Sporthalle am Stadion in Emmelshausen

Danach: Klassenleiterunterricht (Bitte mitbringen: Block und Stifte)

11:00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst in der Katholischen Kirche St. Hildegard in Emmelshausen

(Pandemiebedingt ohne Eltern.

Im Anschluss holen die Eltern der Fünftklässler ihre Kinder ab.)

13:10 Uhr: Unterrichtsende für alle Klassenstufen

Alle anderen Klassenstufen haben Klassenleiterunterricht bis 13:10 Uhr

Mittwoch, 1. September 2021:

Klassenleiterunterricht

Donnerstag, 2. September 2021:

Wandertag

Freitag, 3. September 2021:

Unterricht nach Plan für die Klassen 6 – 13

Klassenleiterunterricht für Klasse 5

Bitte beachten Sie auch die derzeit geltenden Busfahrpläne unter www.vrminfo.de.

***

IGS Emmelshausen