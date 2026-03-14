Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

FDP warnt vor Steuerkurs der CDU

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Deutschland-News, Mainz, Politik, Rheinland-Pfalz-Nachrichten, Wirtschaft und Handel

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-FDP-Freie-Demokraten

FDP warnt vor Steuerkurs der CDUSchmitt: Höhere Spitzensteuern belasten unsere Betriebe und gefährden Jobs.

Mit deutlicher Kritik reagiert Daniela Schmitt, Vorsitzende und Spitzenkandidatin der FDP Rheinland-Pfalz, auf Überlegungen der CDU, eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes im Rahmen einer Steuerreform nicht mehr auszuschließen:

„Die Überlegungen der CDU, eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes im Rahmen einer Steuerreform nicht mehr auszuschließen, gehen in die falsche Richtung. Wer in wirtschaftlich schwierigen Zeiten über höhere Steuern für Leistungsträger nachdenkt, setzt ein fatales Signal für Betriebe und Beschäftigte.

Gerade in Rheinland-Pfalz müssen wir sehr genau hinschauen, wenn in Berlin über solche Schritte gesprochen wird. Unser Land ist ein echtes Mittelstandsland: Mehr als 99 Prozent aller Unternehmen gehören zum Mittelstand – viele davon Familienbetriebe, Handwerksbetriebe und Personengesellschaften.

Wellness- und Entspannungsmusik

Für diese Unternehmen ist der Spitzensteuersatz oft keine abstrakte Größe, sondern faktisch eine Unternehmenssteuer. Wenn der steigt, fehlt genau das Geld für Investitionen, Innovationen, Ausbildung und neue Arbeitsplätze. Wer die steuerliche Belastung erhöht, gefährdet damit am Ende auch Jobs.

Gerade jetzt brauchen unsere Betriebe Planungssicherheit und Entlastung statt neuer Belastungen. Mittelstand und Handwerk halten Rheinland-Pfalz am Laufen – vom Industriebetrieb über den Winzer bis zum Handwerksbetrieb im ländlichen Raum. Deshalb braucht es eine Steuerpolitik, die Unternehmergeist stärkt und Arbeitsplätze sichert.

Dass ausgerechnet die CDU nun höhere Spitzensteuern nicht mehr ausschließt, ist das falsche Signal. Rheinland-Pfalz braucht keine Steuererhöhungsdebatten, sondern eine Politik, die Mittelstand und Handwerk den Rücken stärkt. Genau dafür steht die FDP.“

***
Text: FDP Rheinland-Pfalz

Das könnte Sie auch interessieren ...

Sozialverband VdK: Sozialstaatsbündnis - 20 Millionen Stimmen fordern einen gerechten Sozialstaat

Weltfrauentag 2026: Geschichte, Bedeutung und Veranstaltungen in Deutschland

Sozialverband VdK Verena Bentele zum Frauentag: „Vorwurf der Lifestyle-Teilzeit ist respektlos“

Fehlender Wohnraum nach Frauenhausaufenthalt verschärft Platzmangel in Frauenhäusern

Der aufgeweichte Sicherheitsabstand: im Netz verstrickt - Wisst ihr, wem ihr eine Bühne schenkt?

Der Equal Pay Day – Schwerin setzt sich für einen gleichen Verdienst von Frauen und Männern ein

WDR Funkhausorchester: Irish Music

Alexander Schweitzer (SPD): „Hebammenbonus soll Berufsstart und Wiedereinstieg stärken“

Gemeinsame Initiative gegen häusliche Gewalt: Aufbau einer Täterberatungsstelle geplant

2 Jahre MethoThek: Stadtbibliothek Hannover lädt zum Netzwerktreffen ein

DÜRR: Leistungsbereitschaft willkommen heißen

Erhöhung der Mehrwertsteuer: Sozialverband VdK warnt vor Mehrwertsteuererhöhung: Politische Ideenlosigkeit

Vitamin D für Sportler – Leistung, Regeneration & Muskelfunktion

DJ GerreG veröffentlicht Trauerlied „Wir seh’n uns wieder, Irgendwann“

Neuartige Stammzelltherapie: Heilung von Diabetes?

Alice Weidel: Insolvenzwelle zerstört Mittelstand – „Blankes Entsetzen“ über Merz‘ Wirtschaftspolitik

Schlagworte: #14.03.2026 #Aktuell #CDU #Daniela Schmitt #Erhöhung des Spitzensteuersatzes #Familienbetriebe #FDP #FDP Rheinland-Pfalz #Handwerksbetriebe #Mittelstand #Mittelstandsland #Nachrichten #News #Politik #Rheinland-Pfalz #Steuerreform

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com