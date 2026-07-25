Foodtruck im Mariental Eisenach – neues Gastronomie‑Angebot mit der „Lunch Box“ – Seit Kurzem gibt es im Mariental ein neues Gastronomie‑Angebot. Der Eisenacher Unternehmer Stephan Rommel steht dort donnerstags bis sonntags – sowie in Ferienzeiten – mit seinem mobilen Foodtruck „Lunch Box“. Er hat ein breit gefächertes, auch regionales Imbissangebot.
Der Foodtruck steht an einem zentralen Lagepunkt des Marientals und richtet sich an alle, die die Natur, die Wanderwege und die Umgebung genießen wollen. Das Angebot umfasst regionale und Grillspezialitäten – Thüringer Rost‑ und Currywurst, Burger sowie Pommes. Hinzu kommen Desserts wie Waffeln, Kuchen, saisonal Eis und natürlich Kaffeespezialitäten und Erfrischungsgetränke. Alle Speisen werden frisch zubereitet. Der Fokus liegt dabei auf Gastfreundschaft, Qualität und einem fairen Preis‑Leistungs-Verhältnis.
Foodtruck im Mariental Eisenach – Baustein der lokalen Wirtschaftsförderung
„Mit der ,Lunch Box‘ schaffen wir im Mariental einen modernen, aber gleichzeitig bodenständigen Treffpunkt, der nicht nur Wanderer erfreut, sondern auch das gesamte touristische Bild der Region aufwertet. Das Projekt ist ein wichtiger Baustein unserer lokalen Wirtschaftsförderung und ein klares Signal für nachhaltige Entwicklungs‑ und Aufwertungsstrategien in Eisenach“, erklärt Oberbürgermeister Christoph Ihling.
Die Stadt Eisenach hatte im April 2026 ein Interessensbekundungsverfahren für eine mobile gastronomische Versorgung im Mariental gestartet. Bekannte Firmen wurden direkt angeschrieben, parallel veröffentlichte die Stadt Eisenach einen Hinweis auf das Verfahren als Pressemitteilung sowie auf ihrer Website. Von vier Bewerbern reichten nach der zweiten Runde, in der ein detailliertes Speisenkonzept gefordert war, zwei Unternehmen Angebote ein. Beide Konzepte waren stimmig. Das Auswahlgremium gab schließlich dem heimischen Unternehmen den Zuschlag.
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Bild: © Stadt Eisenach/Ulrike Miksch
Text: Stadt Eisenach