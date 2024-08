Historische Ereignisse am 15. August

Am heutigen 15. August 2024 blicken wir auf zahlreiche historische Ereignisse zurück, die an diesem Tag in der Geschichte stattfanden. Diese Ereignisse prägen bis heute unser Verständnis von Geschichte, Kultur und Politik.

1057: Der Tod von König Macbeth in der Schlacht bei Lumphanan

Am 15. August 1057 endete das Leben des schottischen Königs Macbeth in der Schlacht bei Lumphanan. Macbeth, der als historische Figur weit weniger tyrannisch war als in Shakespeares berühmtem Drama dargestellt, fiel gegen Malcolm III., den Sohn von Duncan I. Unterstützt wurde Malcolm von Edward dem Bekenner, was den Weg für seine Herrschaft über Schottland ebnete.

1248: Der Baubeginn des Kölner Doms

Ein Meilenstein in der Geschichte der europäischen Architektur wurde am 15. August 1248 gelegt: Der Baubeginn des Kölner Doms. Dieser prächtige Bau, der schließlich 1880 nach über 600 Jahren fertiggestellt wurde, ist ein herausragendes Beispiel der gotischen Baukunst und gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe.

1483: Einweihung der Sixtinischen Kapelle

Nach acht Jahren Bauzeit wurde am 15. August 1483 die Sixtinische Kapelle im Vatikan eingeweiht. Sie ist heute weltberühmt für ihre beeindruckenden Fresken, insbesondere Michelangelos Deckenfresko, das zu einem Symbol für die Hochrenaissance geworden ist.

1744: Friedrich der Große und der Zweite Schlesische Krieg

Am 15. August 1744 begann Friedrich der Große den Zweiten Schlesischen Krieg gegen Österreich, indem er mit seinen Truppen in Böhmen einmarschierte. Dieser Krieg war Teil der umfassenden Auseinandersetzungen um die Vorherrschaft in Mitteleuropa und festigte Preußens Position als Großmacht.

1760: Friedrich der Große siegt bei Liegnitz

Inmitten des Siebenjährigen Krieges errang Friedrich der Große am 15. August 1760 einen entscheidenden Sieg bei Liegnitz, wo seine zahlenmäßig unterlegenen Truppen eine doppelt so starke österreichische Armee besiegten. Dieser Sieg sicherte Preußen das Überleben in einem der schwierigsten Kriege seiner Geschichte.

1795: Einführung des Franc in Frankreich

Am 15. August 1795 ersetzte der Franc offiziell das Livre als Währung in Frankreich. Diese Maßnahme war Teil der weitreichenden Reformen der Französischen Revolution, die das Land grundlegend veränderten und den Franc als stabile Währung für das kommende Jahrhundert etablierten.

1806: Grundsteinlegung des Arc de Triomphe in Paris

Am 15. August 1806 wurde der Grundstein für den Arc de Triomphe in Paris gelegt. Dieses Monument, das heute eines der bekanntesten Wahrzeichen Frankreichs ist, wurde von Napoleon in Auftrag gegeben, um die Siege seiner Armeen zu ehren.

1843: Eröffnung des Kopenhagener Tivoli

Am 15. August 1843 öffnete der Kopenhagener Tivoli, einer der ältesten und bekanntesten Vergnügungsparks der Welt, seine Tore. Der Tivoli ist bis heute ein beliebtes Reiseziel und bekannt für seine Mischung aus historischen Attraktionen und modernen Fahrgeschäften.

1914: Eröffnung des Panamakanals

Ein Meilenstein in der globalen Schifffahrt wurde am 15. August 1914 erreicht, als der Panamakanal offiziell für den Schiffsverkehr geöffnet wurde. Trotz des gerade ausgebrochenen Ersten Weltkriegs markierte die Eröffnung des Kanals einen bedeutenden Fortschritt in der Verbindung der Weltmeere.

1946: Gyeongseong wird zu Seoul

Am 15. August 1946 erhielt die koreanische Hauptstadt Gyeongseong ihren heutigen Namen Seoul. Diese Umbenennung war ein wichtiger Schritt in der postkolonialen Geschichte Koreas und symbolisierte den Neuanfang nach der Befreiung von der japanischen Besatzung.

1948: Gründung der Republik Korea

Am 15. August 1948 wurde im südlichen Teil der koreanischen Halbinsel die Republik Korea gegründet. Diese Gründung legte den Grundstein für den modernen südkoreanischen Staat, der sich in den folgenden Jahrzehnten zu einer bedeutenden Wirtschaftsmacht entwickeln sollte.

1961: Flucht von Conrad Schumann über den Stacheldraht

Ein ikonischer Moment des Kalten Krieges ereignete sich am 15. August 1961, als der Volkspolizist Conrad Schumann während der Bewachung der im Bau befindlichen Berliner Mauer über den Stacheldraht in den Westen floh. Das von Peter Leibing aufgenommene Foto seines Sprungs wurde zum Symbol für den Freiheitswillen im geteilten Deutschland.

1965: Die Beatles im Shea Stadium

Am 15. August 1965 spielten die Beatles im Shea Stadium in New York ein Konzert vor der größten Menschenmenge ihrer Karriere. Das Konzert markierte einen Höhepunkt der Beatlemania und setzte neue Maßstäbe für Live-Events in der Musikgeschichte.

1969: Beginn des Woodstock-Festivals

Am 15. August 1969 begann in Bethel, New York, das legendäre Woodstock-Festival. Dieses dreitägige Event wurde zu einem Symbol der 1960er-Jahre und der Hippie-Bewegung, das bis heute in der Popkultur nachhallt.

1974: Erste U-Bahn in Seoul

Am 15. August 1974 fuhr in Seoul die erste U-Bahn Südkoreas. Dies war ein entscheidender Schritt in der Entwicklung der städtischen Infrastruktur und trug maßgeblich zur Modernisierung der südkoreanischen Hauptstadt bei.

1986: Peru wird kreditunwürdig erklärt

Am 15. August 1986 erklärte der Internationale Währungsfonds (IWF) Peru für kreditunwürdig. Diese Entscheidung hatte weitreichende wirtschaftliche Konsequenzen für das Land, das sich in einer tiefen wirtschaftlichen und politischen Krise befand.

2001: Wiederaufnahme des Zeppelin-Passagierbetriebs

Nach über 60 Jahren Pause nahm am 15. August 2001 ein Zeppelin mit dem Zeppelin NT wieder den Passagierbetrieb auf. Diese Wiederaufnahme des Zeppelinverkehrs war ein nostalgischer Rückgriff auf eine fast vergessene Ära der Luftfahrt.

2003: Verabschiedung des Mehrwertdienstegesetzes in Deutschland

Am 15. August 2003 wurde in Deutschland das Gesetz zur Bekämpfung des Missbrauchs von Mehrwertdiensterufnummern (Mehrwertdienstegesetz) verabschiedet. Dieses Gesetz zielte darauf ab, Verbraucher besser vor den damals verbreiteten Abzockmethoden durch Dialer und andere Tricksereien zu schützen.

Der 15. August ist ein Tag, der in der Geschichte reich an bedeutenden Ereignissen ist. Von kriegerischen Auseinandersetzungen über kulturelle Meilensteine bis hin zu wegweisenden politischen Entscheidungen – dieser Tag zeigt, wie vielfältig und dynamisch die Geschichte sein kann.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt