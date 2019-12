Götzingen – Zigarettenautomat in der Höhenstraße gesprengt – Gibt es Zeugen?

Erstellt in

Götzingen (BW) – Heftig muss eine Explosion gewesen sein, mit der am frühen Sonntagmorgen in der Höhenstraße in Götzingen ein Zigarettenautomat von der Wand des Götzinger Sportheims gesprengt wurde.

Anwohner hatten kurz vor 4.30 Uhr einen lauten Knall gehört. Nachdem Zeugen dann kurz nach 10 Uhr den beschädigten Automaten vor der Hauswand gefunden haben, wurde die Polizei verständigt.

Festgestellt werden konnte, dass der Automat durch die Tat komplett beschädigt wurde und dass vermutlich Münzgeld aus dem Gerät gestohlen wurde.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei Buchen melden.

Polizeipräsidium Heilbronn