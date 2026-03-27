Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Grundsicherungsgeld: Bundesrat billigt Grundsicherung

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Bundestag und Bundesrat - Aktuell, Deutschland-News, Politik

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Bundesrat-Aktuell

Grundsicherungsgeld: Bundesrat billigt Grundsicherung – Die vom Bundestag beschlossene Umgestaltung des Bürgergeldes zu einer neuen Grundsicherung hat am 27. März 2026 den Bundesrat passiert.

Fordern und Fördern

Mit der neuen Grundsicherung möchte die Bundesregierung Sozialleistungen fairer ausgestalten und Missbrauch wirksamer verhindern. Dabei solle der Grundsatz des Forderns und Förderns gelten. Menschen, die Unterstützung brauchen, sollen sich weiterhin auf staatliche Hilfen verlassen können. Wer aber arbeiten kann, müsse daran mitwirken, seinen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Rechte und Pflichten sollten verbindlicher und Konsequenzen spürbarer werden, so die Bundesregierung. Außerdem sollen Jobcenter Hilfsbedürftige auf dem Weg in Arbeit besser unterstützen und zugleich aber auch den Missbrauch von Sozialleistungen wirksamer bekämpfen können.

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Vermittlungsvorrang

Das Gesetz sieht eine Reihe von Maßnahmen vor. Das bisherige Bürgergeld wird in Grundsicherungsgeld umbenannt. Grundsätzlich gilt wieder der Vermittlungsvorrang. Das heißt, es wird zuerst geprüft, ob Betroffene unmittelbar in Arbeit vermittelt werden können. Ist dies nicht möglich, kommen Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen in Betracht. Eine Ausnahme vom Vermittlungsvorrang kann bestehen, wenn die Leistung für eine dauerhafte Eingliederung in Arbeit erfolgversprechender erscheint als die unmittelbare Vermittlung von Arbeit.

Arbeiten in maximal zumutbarem Umfang

Wer arbeiten könne, müsse seine Arbeitskraft in maximal zumutbarem Umfang einsetzen, so dass staatliche Unterstützung entbehrlich werde, so die Bundesregierung. Insbesondere Alleinstehende müssten – sofern zumutbar – in Vollzeit arbeiten. Eltern haben bereits nach Vollendung des ersten Lebensjahres des Kindes, und nicht erst ab dem dritten Lebensjahr, wieder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen sollen gezielter unterstützt, Jugendliche umfassender beraten werden.

Banner Seo-Agentur - In 60 Sekunden auf Seite 1 bei Google

Pflichtverletzungen

Wer eine Fördermaßnahme abbricht oder sich nicht bewirbt, muss künftig damit rechnen, dass ihm stärker Geldleistungen gekürzt werden als bisher. So kann der Regelbedarf für jeweils drei Monate gemindert werden. Auch wiederholtes Versäumen von Terminen im Jobcenter soll nach einem abgestuften Verfahren sanktioniert werden. In letzter Konsequenz könnten bei Leistungsempfängerinnen und -empfängern, die dauerhaft nicht erreichbar sind, sämtliche Zahlungen einschließlich der Kosten der Unterkunft eingestellt werden.

Auch die Regeln für Arbeitsverweigerer sollen wirkungsvoller und praxistauglicher gestaltet und früher angewandt werden. Der Regelbedarf kann mindestens für einen Monat und weiterhin maximal für zwei Monate eingezogen werden.

Kooperationsplan

Schließlich sollen Kooperationspläne Arbeitssuchenden individuelle Angebote der Beratung, Unterstützung und Vermittlung eröffnen. Wirken sie daran mit, solle die Zusammenarbeit mit den Jobcentern unbürokratisch bleiben. Kommen sie den Vereinbarungen jedoch nicht nach, soll ihre Mitwirkung durch Verwaltungsakte verbindlicher gestaltet werden.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ

Grundsicherungsgeld – Wie es weitergeht

Das Gesetz kann nun ausgefertigt und verkündet werden. Es tritt zum überwiegenden Teil am 1. Juli 2026 in Kraft.

Plenarsitzung des Bundesrates am 27.03.2026

***
Text: Bundesrat

Das könnte Sie auch interessieren ...

Sozialverband VdK: Klimaschutzprogramm muss sozial gerechter werden

Martin Sichert/René Springer: Bundesregierung ruiniert Existenz von Millionen Familien

Sozialverband VdK: Sozialreformen müssen Menschen spürbar entlasten - Mehr Gerechtigkeit statt Einschnitte

Eisenacher Sommergewinn 2026: 15.000 Besucher beim 129. Festumzug

Sozialverband VdK: Sozialstaatsbündnis - 20 Millionen Stimmen fordern einen gerechten Sozialstaat

Weltfrauentag 2026: Geschichte, Bedeutung und Veranstaltungen in Deutschland

Sozialverband VdK Verena Bentele zum Frauentag: „Vorwurf der Lifestyle-Teilzeit ist respektlos“

Fehlender Wohnraum nach Frauenhausaufenthalt verschärft Platzmangel in Frauenhäusern

Der aufgeweichte Sicherheitsabstand: im Netz verstrickt - Wisst ihr, wem ihr eine Bühne schenkt?

Der Equal Pay Day – Schwerin setzt sich für einen gleichen Verdienst von Frauen und Männern ein

WDR Funkhausorchester: Irish Music

Alexander Schweitzer (SPD): „Hebammenbonus soll Berufsstart und Wiedereinstieg stärken“

Gemeinsame Initiative gegen häusliche Gewalt: Aufbau einer Täterberatungsstelle geplant

2 Jahre MethoThek: Stadtbibliothek Hannover lädt zum Netzwerktreffen ein

DÜRR: Leistungsbereitschaft willkommen heißen

Erhöhung der Mehrwertsteuer: Sozialverband VdK warnt vor Mehrwertsteuererhöhung: Politische Ideenlosigkeit

Schlagworte: #27.03.2026 #Aktuell #Bundesrat #Bundesregierung #Bürgergeld #Grundsicherung #Grundsicherungsgeld #Missbrauch von Sozialleistungen #Nachrichten #News #Politik #Sozialleistungen

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com