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Sanierung der Leinertbrücke in Hannover startet Ende März

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Sanierung der Leinertbrücke in Hannover startet Ende MärzArbeiten an Abdichtung und Geländern: Verkehr wird einspurig geführt – Die Landeshauptstadt Hannover saniert die Leinertbrücke über die Ihme. Am Montag, 30. März, beginnen die Arbeiten in zwei Bauabschnitten. Verkehrsteilnehmende müssen sich auf eine geänderte Verkehrsführungen einstellen.

Die Landeshauptstadt Hannover beginnt am Montag, 30. März, mit der Sanierung der Leinertbrücke an der Spinnereistraße über die Ihme. Grund für die Maßnahme sind Schäden an der Abdichtung der Brücke sowie an den Geländern.

Um die Beeinträchtigungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten, erfolgt die Sanierung in zwei Bauabschnitten, jeweils in den Monaten zwischen den Oster- und den Sommerferien.

Im ersten Bauabschnitt, der voraussichtlich bis Mitte August 2026 andauert, wird die stadtauswärtige Seite der Brücke instandgesetzt. Während dieser Zeit wird der gesamte Verkehr, einschließlich des Fuß- und Radverkehrs, sowie Kraftfahrzeuge über die gegenüberliegende Brückenseite geführt.

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Im Bereich der Kreuzungen Braunstraße und Am Küchengarten wird der Verkehr entsprechend auf die andere Brückenseite geleitet. Eine ausgeschilderte Wegeführung sorgt für Orientierung vor Ort.

Der Stadtbahnverkehr ist von den Bauarbeiten nicht betroffen und kann uneingeschränkt weiterfahren.

Der zweite Bauabschnitt ist für den Zeitraum von April bis August 2027 geplant. In diesem Abschnitt wird die stadteinwärtige Seite der Brücke saniert.

Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme belaufen sich auf rund eine Million Euro.

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Text: Landeshauptstadt Hannover

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Schlagworte: #26.03.2026 #Aktuell #Hannover #Landeshauptstadt Hannover #Leinertbrücke über die Ihme #Nachrichten #News #Sanierung der Leinertbrücke

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