Hamburg – Ab Montag, den 15. März 2021 werden die Servicezeiten der Hamburger Kundenzentren – Fachbereich Einwohnerdaten – wieder ausgeweitet. Bürgerinnen und Bürger können Ihre Angelegenheiten ab kommenden Montag wieder zwischen 7 und 19 Uhr erledigen.

Das Infektionsgeschehen im Rahmen der COVID-19-Pandemie erfordert von allen beteiligten Dienststellen in der Freien und Hansestadt Hamburg derzeit eine erhöhte Flexibilität. In der aktuellen Situation ist jedoch eine stufenweise Rückkehr in Richtung Regelbetrieb möglich, so dass ab Montag, den 15. März 2021, das Terminangebot wieder deutlich ausgebaut werden kann.

Die 17 Hamburger Kundenzentren achten auch weiterhin auf die aktuellen Hygiene- und Arbeitsschutzvorschriften und werden daher auch die bisherigen Schichtplanungen anpassen. In Einzelfällen kann dies dazu führen, dass Termine nicht wie vereinbart stattfinden können.

Betroffene Terminkunden werden kurzfristig durch die Kundenzentren kontaktiert.

Durch die Ausweitung des Terminangebots stellen die Kundenzentren sicher, dass unseren Kundinnen und Kunden weiterhin ein verlässliches Serviceangebot zur Verfügung steht. Weitere Angebotsanpassungen wie z. B. ein Terminangebot am Samstag sind bereits in Planung.

Einzige Ausnahme vom Regelbetrieb bleibt das Samstagsangebot im Bezirksamt Hamburg-Mitte, dieses Terminangebot wird weiterhin ausgesetzt.

Weitere Auskünfte über Zuständigkeiten, Gebühren, Öffnungszeiten von Ämtern, erforderliche Unterlagen, etc. erhalten Sie unter der Behördennummer 040 115 (montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr).

***

Bezirksamt Harburg

Sandra Stolle, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit