Hamburg – Wirtschaft – Neuer Handwerker- und Gewerbehof für Altona

Neues Konzept schafft Flächen für lokale Handwerker und Gewerbebetriebe in zentraler Lage.

Hamburg – In Bahrenfeld, direkt im Umfeld der Neuen Mitte Altona, entsteht auf einem rund 3.000 qm großen Grundstück ein neuer Handwerker- und Gewerbehof für lokale Gewerbebetriebe. Der sechsgeschossige Bau mit rund 6.200 qm Nutzfläche wird viele Werkstattflächen anbieten und in gestapelter Bauweise – nach dem Vorbild der Meistermeile am Offakamp – errichtet. Bereits 1.750 qm davon sind durch zwei Handwerksbetriebe belegt.

Das Projekt wird hohe Werkstattflächen im Erdgeschoss und großzügige Flächen in den weiteren Etagen bieten, die flexibel erweiterbar sind. Das Konzept nutzt die vorhandene Grundstücksfläche sehr effizient aus und wird ca. 20 Hamburger Betrieben neue Flächen anbieten können. Bauherr des Projekts ist die „DESA Immobilien Verwaltungsgesellschaft GmbH & Co. KG“ einer gemeinsame Gesellschaft von Herrn Karsten Saft und Herrn Erik Depenbrock.

Michael Westhagemann, Hamburgs Wirtschaftssenator:

„Nach der Meistermeile am Offakamp ist es uns in der Wirtschaftsbehörde gelungen, eine weitere Fläche aus dem Konzept für Handwerker- und Gewerbehöfe zu realisieren. Diese Projektentwicklung freut mich besonders, da die Realisierung beweist, dass die Investition in gestapelte Gewerbe- und Produktionsflächen auch für private Investoren interessant ist. Die Schaffung neuer Gewerbeflächen in verdichteten Innenstadträumen ist ein wichtiger Baustein der Wirtschaft, damit lokale Handwerker nicht aus innerstädtischen Bereichen verdrängt werden. Mit den Unternehmen Auriva und Depenbrock realisieren professionelle Partner diesen besonderen Standort.“

Dr. Stefanie von Berg, Bezirksamtsleiterin Altona:

„Wir möchten in Altona lebendige und lebenswerte Quartiere – und das geht nur, wenn wir neben dem Wohnungsbau auch hochwertige Flächen für Handwerker*innen und Gewerbebetriebe schaffen. Das gilt insbesondere für zentrale und dichtbesiedelte Stadtteile wie Ottensen, wo viele Menschen leben und entsprechend oft auch Handwerker*innen gebraucht werden. Durch den neuen Handwerker- und Gewerbehof verhindern wir, dass Betriebe ins Umland abwandern und tun durch kürzere Fahrtwege auch noch etwas Gutes für das Klima. Darüber hinaus freue ich mich, dass künftig auch Betriebe aus der Region einen Platz in dem neuen Standort finden werden.“

Karsten Saft, Geschäftsführer Auriva

„Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, gemeinsam mit unserem Partner dem Bauunternehmen Depenbrock, die Stadt von unserem Konzept für urbane und multifunktionale Gewerbeflächen am Diebsteich zu überzeugen. Wir werden den Betrieben in Altona attraktive Flächen an einem sehr zentralen Ort anbieten können und freuen uns, an diesem besonderen Standort in Ottensen unser Konzept realisieren zu können.

Erik Depenbrock, Depenbrock Bau–Gruppe

„Die Depenbrock Gruppe wird den Bau des Handwerker- und Gewerbehofes übernehmen. Als mittelständisches Familienunternehmen im Hoch-, Tief,- und Wasserbau verfügen wir über Jahrzehnte lange Erfahrung in der Abwicklung komplizierter Bauvorhaben und der Projektentwicklung. Wir freuen uns, dass wir an dieser für Hamburg so wichtigen Entwicklung des neuen Bahnhofs am Diebsteich unseren Beitrag leisten können.“

Dr. Rolf Strittmatter, Geschäftsführer Hamburg Invest

„Die quartiersbezogene Versorgung der Bevölkerung durch ansässige Handwerksbetriebe ist eine wichtige Aufgabe. Wir freuen uns, dass es jetzt gelungen ist, für den Bezirk Altona diesen Handwerker- und Gewerbehof als ein Modellprojekt auf den Weg zu bringen.“

Nachhaltige Gewerbeflächen für Hamburg

Mit zunehmender Nutzungsverdichtung in vielen Metropolen entstehen für Handwerksbetriebe häufig Probleme, ihre Dienste kundennah anzubieten. Insbesondere in verdichteten Stadtteilen mit großer Einwohnerzahl ist es notwendig, dass eine quartiersbezogene Versorgung der Bevölkerung durch ansässige Handwerksbetriebe sichergestellt wird. Als Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe haben sie eine große Bedeutung. Gewerbehöfe neuer Generation als Baustein zur Versorgung des Handwerks mit geeigneten Flächen werden durch ihre flächensparende, gestapelte Bauweise dabei immer wichtiger.

Mitunter können hierfür Brach- und Konversionsflächen genutzt werden. Durch die Reaktivierung und Umnutzung solcher Flächen wird nicht nur der Freiflächenverbrauch verringert, sondern gleichzeitig der Grundstein für eine nachhaltige Stadtentwicklung gelegt. Für die gewerblichen Betriebe in Hamburg spielen Gewerbehöfe schon immer eine wichtige Rolle. Einige neue Handwerkerhöfe sind in Planung oder schon im Bau. Sowohl die Stadt Hamburg als auch die Immobilienwirtschaft arbeiten engagiert an der Ausweitung des Angebots. Viele entstehen in Kooperation. Vor allem die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamburg Invest ist ein wichtiger Partner bei der Suche nach geeigneten Flächen und Lotse im behördlichen Genehmigungsverfahren.

Hamburg Invest

Hamburg Invest ist die One Stop Agency für Ansiedlungen und Investitionen in Hamburg sowie zentraler Partner der Hamburger Wirtschaft zu allen Themen der Wirtschaftsförderung. Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen gibt es vielfältige Serviceangebote. Die Vermarktung städtischer Gewerbe- und Industrieflächen – von der Flächenentwicklung über Werbung und Kundenansprache bis zum Grundstücksvertrag – ist eine weitere Aufgabe. Technologie- und wissensbasierte Startups finden hier ihre zentrale Anlaufstelle.

