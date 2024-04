Hamm-Uentrop – Autofahrt endet im Tümpel

Posted in

Hamm-Uentrop (ots) – Die Fahrt auf der Lippestraße endete für einen 44 Jahre alten Mann aus Merzenich am Donnerstag, 28. März, in einem Tümpel. Er und sein 48-jähriger Beifahrer aus Kerpen kamen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Sie waren in einem Renault-Kastenwagen in westliche Richtung unterwegs, als der Fahrer gegen 8.40 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zunächst nach links in den Gegenverkehr geriet. Anschließend steuerte er nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Auf Höhe der Storchholzstraße kam das Auto schließlich zum Stehen.

Am Pkw entstand ein Frontschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (jes)