Hatzenport – Am Samstag, 02.05.2020, zwischen 07:00 – 07:30 Uhr, kam es zum wiederholten mal zu einem Diebstahl von Salat aus einem umzäunten Garten direkt an der vielbefahrenen B416 am Ortseingang in Hatzenport.

Der Täter überstieg bei Tageslicht den Zaun und entwendete 5 Salatköpfe. Dabei beschädigte er zusätzlich den Zaun.

Es erstaunt hier weniger die Schadenshöhe als eher die dreiste Vorgehensweise. Hinweise an Polizei in Brodenbach.

Polizeidirektion Koblenz