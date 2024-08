Historische Ereignisse am 24. August

Posted in

Der heutige Tag, der 24. August, ist in der Geschichte durch eine Reihe bemerkenswerter Ereignisse geprägt. Von technologischen Durchbrüchen bis hin zu historischen Errungenschaften – dieser Tag hat immer wieder Geschichte geschrieben. Hier sind einige der bedeutendsten Ereignisse, die an diesem Tag stattfanden.

1569: Erstes Salz in Bad Harzburg gewonnen

Im Jahr 1569 wird in Bad Harzburg zum ersten Mal Salz gewonnen. Diese Entdeckung markiert den Beginn der Salzproduktion in der Region, die später zu einem wichtigen Wirtschaftszweig wird. Das Salz spielte eine bedeutende Rolle in der Wirtschaft und Gesellschaft und wurde schnell zu einem begehrten Handelsgut.

1853: Erste Zubereitung von Kartoffelchips

Am 24. August 1853 werden in den USA die ersten Kartoffelchips zubereitet. Was als Zufall begann, wurde schnell zu einem der weltweit beliebtesten Snacks. Die Erfindung geht auf den Koch George Crum zurück, der einem unzufriedenen Gast eine besonders knusprige Kartoffel servierte – und damit eine kulinarische Revolution einleitete.

1857: Wirtschaftskrise durch Bankenzusammenbruch in New York

Eine schwere Wirtschaftskrise beginnt am 24. August 1857, als eine New Yorker Bank die Zahlungen einstellt. Diese Krise greift schnell auf andere Länder über und führt weltweit zu einem wirtschaftlichen Abschwung. Die Auswirkungen waren verheerend und zeigten die Verwundbarkeit der globalen Finanzsysteme.

1875: Erste Durchquerung des Ärmelkanals durch Matthew Webb

Am 24. August 1875 startet der Brite Matthew Webb seinen historischen Versuch, den Ärmelkanal zu durchschwimmen. Nach fast 22 Stunden erreicht er am folgenden Tag das französische Festland und geht damit als erster Mensch in die Geschichte ein, der den Ärmelkanal ohne Hilfsmittel durchschwommen hat.

1926: Max Schmeling wird deutscher Meister im Halbschwergewicht

Der 24. August 1926 markiert den Aufstieg von Max Schmeling zum deutschen Meister im Halbschwergewicht. Der 21-jährige Boxer besiegt Max Diekmann und legt damit den Grundstein für seine internationale Karriere, die ihn zu einer der Ikonen des deutschen Boxsports machen wird.

1948: Entdeckung der Venus von Mauern

Bei Ausgrabungen in den Weinberghöhlen im bayerischen Mauern wird am 24. August 1948 eine Venusfigurine aus der jüngeren Altsteinzeit entdeckt. Die sogenannte „Venus von Mauern“ ist eine der ältesten Darstellungen des menschlichen Körpers und ein bedeutendes Artefakt der prähistorischen Kunst.

1953: Zebrastreifen in westdeutsche Straßenverkehrsordnung aufgenommen

Am 24. August 1953 wird der Zebrastreifen offiziell in die westdeutsche Straßenverkehrsordnung aufgenommen. Diese einfache, aber effektive Maßnahme zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wird schnell zum Standard in vielen Ländern und trägt entscheidend zur Sicherheit von Fußgängern bei.

1960: Tiefste Lufttemperatur auf der Erde gemessen

Die bisher tiefste Lufttemperatur auf der Erde wird am 24. August 1960 bei der sowjetischen Wostok-Station in Ostantarktika gemessen. Mit −88,3 °C markiert dieser Tag einen extremen Rekord in der Klimageschichte und zeigt die unwirtlichen Bedingungen in den Polarregionen der Erde.

1961: Erster tödlicher Fluchtversuch an der Berliner Mauer

Elf Tage nach der Schließung der Grenze zu West-Berlin kommt es am 24. August 1961 zum ersten tödlichen Zwischenfall an der Berliner Mauer. Der DDR-Bürger Günter Litfin wird bei einem Fluchtversuch erschossen und wird damit zum ersten von vielen Opfern der tödlichen Grenze, die Deutschland bis 1989 teilte.

1963: Erster Spieltag der Fußball-Bundesliga

Ein historischer Tag für den deutschen Fußball: Am 24. August 1963 findet der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga statt. 16 Vereine nehmen an diesem prestigeträchtigen Wettbewerb teil, der bis heute eine zentrale Rolle im deutschen Fußballgeschehen spielt. Am gleichen Tag wird das „Aktuelle Sportstudio“ zum ersten Mal im ZDF ausgestrahlt.

1968: Frankreich zündet erste Wasserstoffbombe

Am 24. August 1968 zündet Frankreich seine erste Wasserstoffbombe und tritt damit in den exklusiven Kreis der Nuklearmächte ein. Dieser Test zeigt die militärische Stärke des Landes und markiert einen bedeutenden Moment im Kalten Krieg.

1990: Die Diddl-Maus wird skizziert

Am 24. August 1990 entsteht die erste Skizze der Diddl-Maus durch den deutschen Künstler Thomas Goletz. Diese Figur entwickelt sich in den folgenden Jahren zu einem beliebten Motiv auf Schreibwaren und Spielzeugen und wird zu einem Kultobjekt für Kinder und Jugendliche in den 1990er Jahren.

1995: Einführung von Windows 95

Am 24. August 1995 erscheint das Betriebssystem Windows 95 von Microsoft in den USA. Es markiert einen Meilenstein in der Geschichte der Personalcomputer und prägt die Art und Weise, wie Millionen von Menschen weltweit mit Computern arbeiten. Die Einführung von Windows 95 setzt neue Standards in der Benutzerfreundlichkeit und der Integration von Funktionen.

2001: Notlandung von Air Transat Flug 236

Am 24. August 2001 gelingt es den Piloten von Air Transat Flug 236, nach einem beispiellosen Gleitflug von rund 120 Kilometern den Airbus A330 auf der Azoreninsel Terceira notzulanden. Die Maschine war auf dem Weg von Toronto nach Lissabon, als ihr über dem Atlantik der Treibstoff ausging. Alle 306 Insassen überleben das dramatische Ereignis.

2011: Steve Jobs tritt als CEO von Apple zurück

Am 24. August 2011 gibt Steve Jobs seinen Rücktritt als CEO von Apple bekannt. Jobs, der als einer der visionärsten Köpfe in der Technologiebranche gilt, hinterlässt ein Vermächtnis von Innovationen, die das digitale Zeitalter maßgeblich geprägt haben. Sein Rücktritt markiert das Ende einer Ära für das Unternehmen und die gesamte Branche.

2016: Entdeckung von Proxima Centauri b bekanntgegeben

Am 24. August 2016 wird die Entdeckung von Proxima Centauri b, dem erdnächsten Exoplaneten, bekanntgegeben. Dieser Planet umkreist seinen Stern, einen Roten Zwerg, in der habitablen Zone und gilt als einer der vielversprechendsten Kandidaten für die Suche nach außerirdischem Leben.

Der 24. August ist in der Geschichte ein Tag, an dem bedeutende Fortschritte, Entdeckungen und auch Tragödien stattfanden. Er zeigt uns, wie sich die Welt im Laufe der Jahrhunderte verändert hat und welche Ereignisse unsere heutige Gesellschaft geprägt haben.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt