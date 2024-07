Historische Ereignisse am 29. Juli

Posted in

Der 29. Juli markiert zahlreiche bedeutende Ereignisse in der Geschichte, die unsere Welt nachhaltig geprägt haben. Von königlichen Hochzeiten über politische Machtwechsel bis hin zu kulturellen Meilensteinen – der heutige Tag blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück.

Im Jahr 1565 heiratete Maria Stuart, Königin von Schottland, ihren Cousin Henry Stuart, Lord Darnley, im Holyrood Palace in Edinburgh. Diese Ehe, die schnell geschlossen wurde, führte bald zu erheblichen politischen Problemen und Intrigen.

Nur zwei Jahre später, 1567, wurde Maria Stuart nach ihrer erzwungenen Abdankung durch ihren einjährigen Sohn Jakob VI. als König von Schottland abgelöst. Dies markierte einen entscheidenden Moment in der schottischen Geschichte.

Ein weiteres bedeutendes Ereignis fand 1836 statt, als der Arc de Triomphe in Paris auf dem Place d’Étoile feierlich eingeweiht wurde. Dieses Monument, das zu Ehren der französischen Armee errichtet wurde, ist heute ein Wahrzeichen der Stadt.

1921 übernahm Adolf Hitler auf einer außerordentlichen Parteiversammlung die Führung der NSDAP mit diktatorischen Vollmachten, was den Beginn seines Aufstiegs zur Macht markierte und die Geschichte Deutschlands und der Welt nachhaltig veränderte.

In der Schweiz wurde 1941 die Warenumsatzsteuer eingeführt, mit Steuersätzen von zwei und drei Prozent, was einen wichtigen Schritt in der schweizerischen Wirtschaftsgeschichte darstellt.

Am 29. Juli 1945 strahlte die Britische Rheinarmee erstmals ein eigenes Rundfunkprogramm aus, das später als BFBS Radio Germany bekannt wurde und bis heute existiert.

Die Pariser Konferenz der 21 Nationen begann 1946, um die Friedensbedingungen für die Kriegsverlierer des Zweiten Weltkriegs – Italien, Rumänien, Ungarn, Bulgarien und Finnland – auszuhandeln, was den Weg für den Wiederaufbau Europas ebnete.

Ein Meilenstein der Literaturgeschichte wurde 1954 erreicht, als der erste Teil von J.R.R. Tolkiens Roman „Der Herr der Ringe“ in London erschien und die Fantasy-Literatur revolutionierte.

1958 unterzeichnete US-Präsident Dwight D. Eisenhower den National Aeronautics and Space Act, der die Gründung der NASA vorsah und damit das Zeitalter der Raumfahrt einläutete.

Nigeria erlebte 1966 einen bedeutenden Machtwechsel, als bei einem Militärputsch der Diktator Johnson Aguiyi-Ironsi getötet wurde und Yakubu Gowon neuer Präsident wurde.

Am Jahrestag dieses Putsches, 1975, wurde der nigerianische Diktator Yakubu Gowon während eines Gipfels der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) in Kampala in einem unblutigen Putsch durch General Murtala Mohammed gestürzt, der einen Demokratisierungsprozess einleitete.

Der berüchtigte Serienmörder Son of Sam beging 1976 seinen ersten Mord in New York City, was eine beispiellose Mordserie einleitete.

1980 erhielt der Iran im Zuge der Islamischen Revolution eine modifizierte Flagge, die ein Symbol des neuen Regimes wurde.

Ein mediales Großereignis fand 1981 statt, als Prinz Charles und Lady Diana Spencer in der St Paul’s Cathedral in London heirateten. Die Fernsehübertragung dieser Hochzeit erreichte weltweit Rekordeinschaltquoten mit mehr als 750 Millionen Zuschauern.

1986 ereignete sich im Polizeipräsidium Hamburg ein tragisches Verbrechen, als der Auftragsmörder Werner Pinzner einen Staatsanwalt, seine Frau und schließlich sich selbst erschoss.

Die ersten freien Wahlen in der Mongolei 1990 leiteten das Ende der Mongolischen Volksrepublik ein und markierten den Übergang von einem sozialistischen zu einem demokratischen Staat.

1992 kehrte der frühere DDR-Staatschef Erich Honecker aus der Zuflucht in der chilenischen Botschaft in Moskau nach Berlin zurück und wurde am Flughafen aufgrund eines Haftbefehls festgenommen.

Ein bedeutender Schritt in der italienischen Geschichte wurde 2004 gemacht, als die Wehrpflicht zum 1. Juli 2005 abgeschafft wurde, nachdem die Abgeordnetenkammer in Rom ein entsprechendes Gesetz verabschiedet hatte.

Schließlich veröffentlichte Microsoft am 29. Juli 2015 das Betriebssystem Windows 10, das den Vorgänger Windows 8.1 ablöste und neue Standards in der Computertechnologie setzte.

Diese Ereignisse zeigen, wie der 29. Juli im Laufe der Geschichte immer wieder zum Schauplatz bedeutender Entwicklungen und Entscheidungen wurde.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt