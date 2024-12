Historische Ereignisse am 31. Dezember

Ein Rückblick auf bedeutende Ereignisse am 31. Dezember

Der letzte Tag des Jahres markiert nicht nur den Abschied von zwölf Monaten, sondern auch Meilensteine in der Geschichte. Ein besonderes Augenmerk verdient das Jahr 2019, als in Wuhan eine neuartige Erkrankung namens COVID-19 erstmals offiziell bestätigt wurde. Dieses Ereignis prägte die Welt in einer Weise, die in ihrer Tragweite bis heute nachwirkt. Doch auch andere Ereignisse machten diesen Tag zu einem bedeutenden Kapitel der Geschichte.

335: Tod von Papst Silvester I. und der Ursprung des Silvesterabends

Papst Silvester I. verstirbt am 31. Dezember 335. Jahrhunderte später, 1582, legt Papst Gregor XIII. mit der Einführung des gregorianischen Kalenders den 1. Januar als Jahresbeginn fest, wodurch der 31. Dezember zum letzten Tag des Jahres und der Silvesterabend geboren wird.

1472: Schneeballverbot in Amsterdam

Die Stadt Amsterdam verbietet das Werfen von Schneebällen – ein ungewöhnlicher, aber symbolischer Schritt zur Förderung von Sicherheit und Ordnung.

1857: Ottawa wird Kanadas Hauptstadt

Queen Victoria wählt Ottawa zur Hauptstadt Kanadas und legt damit den Grundstein für die politische Entwicklung des Landes.

1872: Die Albert Bridge in London wird eröffnet

Die Verbindung über die Themse zwischen Chelsea und Battersea wird mit der Albert Bridge feierlich eingeweiht.

1879: Edison präsentiert elektrische Beleuchtung

Thomas Alva Edison führt in Menlo Park, New Jersey, erstmals seine bahnbrechende elektrische Beleuchtung vor.

1904: Der Times Square wird zur Partyzone

In New York City wird der Times Square erstmals für die Silvesterfeier genutzt, ein Brauch, der weltweite Bekanntheit erlangte.

1908: Wilbur Wrights Rekordflug

Mit 124 Kilometern in zwei Stunden und 20 Minuten setzt Wilbur Wright in Le Mans neue Maßstäbe in der Luftfahrt.

1909: Manhattan Bridge wird eröffnet

Die Hängebrücke zwischen Manhattan und Brooklyn über den East River wird feierlich eingeweiht.

1939: Das erste Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker

In Wien begründen die Philharmoniker eine musikalische Tradition, die bis heute besteht.

1950: Theodor Heuss schlägt Hymne an Deutschland vor

Bundespräsident Theodor Heuss stellt in seiner Silvesteransprache eine Hymne für Deutschland vor.

1969: Schließung des Hamburger Star-Clubs

Der legendäre Star-Club, bekannt durch die Beatles, schließt seine Türen.

1969: Start des MSCI World Index

Mit einem Anfangswert von 100 Punkten beginnt die Geschichte eines der wichtigsten globalen Aktienindizes.

1972: Erstausstrahlung von Dinner for One

Der Sketch „Dinner for One“ wird erstmals an Silvester im deutschen Fernsehen gezeigt und wird zur Kulttradition.

1973: Erster Auftritt von AC/DC

Die australische Rockband AC/DC gibt ihren ersten öffentlichen Auftritt und legt den Grundstein für eine beeindruckende Karriere.

1973: Kultfolge Sylvesterpunsch wird ausgestrahlt

Die Sitcom „Ein Herz und eine Seele“ präsentiert ihre unvergessliche Silvesterfolge.

1983: Schließung der Bremer Werft AG Weser

Mit der Schließung der AG Weser verlieren über 2.000 Menschen ihre Arbeit.

1985: Verkauf des Flick-Konzerns

Friedrich Karl Flick verkauft seinen Konzern für fünf Milliarden D-Mark an die Deutsche Bank.

1989: Messner und Fuchs erreichen den Südpol

Reinhold Messner und Arved Fuchs erreichen auf ihrer Antarktisdurchquerung den geografischen Südpol.

1991: Letzter Sendetag des Deutschen Fernsehfunks

Das frühere DDR-Fernsehen stellt endgültig den Betrieb ein.

1998: Abschaltung von Norddeich Radio

Die deutsche Küstenfunkstelle Norddeich Radio beendet ihren Betrieb.

1998: Star Trek: Der Aufstand in den Kinos

Der neunte Film der Star-Trek-Reihe startet in Deutschland.

1999: Wladimir Putin wird Präsident

Nach dem Rücktritt von Boris Jelzin übernimmt Wladimir Putin das Amt des russischen Präsidenten.

2002: Start der Transrapid-Strecke in Shanghai

Die erste kommerzielle Strecke des Transrapid wird in Shanghai eröffnet.

2004: Abschaltung des Kernkraftwerks Ignalina

Litauen schaltet den ersten Block des Kernkraftwerks Ignalina ab – ein bedeutender Schritt in der Energiepolitik.

2004: Eröffnung des Taipei 101

Mit der Einweihung des Taipei 101 in Taipeh wird eines der höchsten Bürogebäude der Welt eröffnet.

2009: Endgültige Stilllegung von Ignalina

Das litauische Kernkraftwerk Ignalina wird endgültig außer Betrieb genommen.

2019: COVID-19 erstmals bestätigt

In Wuhan wird das Auftreten einer neuartigen Erkrankung namens COVID-19 offiziell bestätigt – ein Ereignis mit globalen Folgen.

Das Jahr verabschiedet sich, doch die Geschichte schreibt weiter. Der 31. Dezember bleibt ein Tag, an dem Vergangenheit und Zukunft sich berühren.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt