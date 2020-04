Homburg – Einbruch in ein Gartencenter in der Straße „In den Rohrwiesen“

Erstellt in

Homburg (SL) – Am Sonntag, 5. April 2020, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gegen 15:45 unberechtigt Zugang zu dem Außenlager eines Gartencenters in der Straße „In den Rohrwiesen“ in Homburg.

Mit dort vorgefundenen Geräten gelang es ihm, ein verschlossenes Rolltor zu öffnen. Hierüber hatte er Zugang zu einem weiteren Lager. Er wurde dann jedoch, offensichtlich durch das Auslösen einer Alarmanlage, bei der weiteren Tatausführung gestört, worauf er in unbekannte Richtung flüchtete.

Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Täter mehrere Gartenarbeitsgeräte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel. 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Homburg