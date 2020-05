Homburg – Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Fruchthallstraße/Talstraße

Erstellt in

Homburg (SL) – Am 03.05.2020 ereignete sich gegen 11:00 Uhr in der Fruchthallstraße/Talstraße ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte eruiert werden, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen offenbar gestohlenen Pkw handelte. Der grüne Renault Twingo (HOM-Kreiskennzeichen) wurde zuvor in der Homburger Straße in Homburg-Schwarzenacker entwendet.

Das Fahrzeug wurde später in der Lappentascher Straße/Inastraße in Homburg mit laufendem Motor aufgefunden. Der Fahrer war geflüchtet. Die Ermittlungen zu seiner Person dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel. 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

