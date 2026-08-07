I AM MUSIC Amberg – Musikalischer Sommertag: Swing, Pop und beste Stimmung am 12. August 2026
Ein sommerlicher Nachmittag voller Musik, guter Laune und unvergesslicher Live-Momente erwartet die Besucherinnen und Besucher. Bei I AM MUSIC präsentieren gleich mehrere Künstlerinnen und Künstler ein abwechslungsreiches Programm, das zum Genießen, Mitwippen und Mitsingen einlädt.
Am Roßmarkt begeistert Moonbow mit eigenen Interpretationen moderner Songs und versetzt das Publikum musikalisch direkt in Urlaubsstimmung. Mit frischen Arrangements und viel Gefühl schaffen sie die perfekte Kulisse für einen entspannten Sommertag.
Für schwungvolle Unterhaltung sorgen am Marktplatz Die Vier mit Swing, die mit Leidenschaft, Charme und mitreißender Energie ihr Publikum begeistern.
Ben Stone setzt in der Fußgängerzone mit seiner markanten Stimme und seinem Gitarrenspiel besondere musikalische Akzente und sorgt für emotionale Momente.
Die Bavarian Harmonists sorgen mit ihrer ansteckenden guten Laune und Freude an der Musik für beste Stimmung und laden das Publikum zum Singen und Mitfeiern. Hier gilt: Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht!
I AM MUSIC Amberg
I AM MUSIC verspricht einen abwechslungsreichen Sommernachmittag für Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber jeden Alters – mit viel Herz, guter Stimmung und einem vielseitigen Live-Programm unter freiem Himmel.
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Text: Stadtmarketing Amberg