Ein Jahr voller Engagement gegen sexualisierte Gewalt: Wildwasser Wiesbaden zieht positive Jahresbilanz – Fachtag, neue Angebote und wachsende öffentliche Sichtbarkeit stärken den Schutz vor sexualisierter Gewalt.
Wildwasser Wiesbaden e.V. zieht eine positive Bilanz des Jahres 2025. Der Verein konnte seine Beratungs-, Präventions- und Netzwerkarbeit weiter ausbauen und setzte mit zahlreichen Veranstaltungen sowie einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit wichtige Impulse im Einsatz gegen sexualisierte Gewalt.
Ein besonderer Meilenstein war das einjährige Bestehen der Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt für männliche* Betroffene. Aus diesem Anlass zeigte Wildwasser Wiesbaden e.V. gemeinsam mit dem Caligari-Kino den Dokumentarfilm „Die Kinder aus Korntal“. Im anschließenden Filmgespräch mit Regisseurin Julia Charakter, Kameramann Jonas Eckert und zwei Betroffenen wurde deutlich, wie wichtig Aufklärung, Anerkennung und spezialisierte Beratungsangebote für männliche* Betroffene sind.
Ein weiterer Höhepunkt war der Fachtag „Perspektivwechsel – männliche* Betroffene sexualisierter Gewalt im Fokus“, den Wildwasser Wiesbaden e.V. am 8. September 2025 im Wiesbadener Rathaus veranstaltete. Sehr eindrücklich war hierbei der Vortrag des Betroffenen Jonathan Drefs (EndTheSilence). Rund 120 Fachkräfte aus Beratung, Jugendhilfe, Gesundheitswesen, Justiz und weiteren Institutionen diskutierten über Unterstützungsangebote, Prävention und notwendige fachliche Entwicklungen. Die große Resonanz verdeutlichte den hohen Bedarf an Austausch und spezialisierter Expertise.
Auch im Bereich Prävention setzte der Verein seine Arbeit erfolgreich fort. Schulpräventionsprojekte wurden an allen bisherigen Kooperationsschulen umgesetzt; erstmals konnte das Projekt „Linie 8“ auch an der Elly-Heuss-Schule durchgeführt werden. Darüber hinaus beteiligte sich Wildwasser Wiesbaden e.V. erneut an der #Aktion Schutzschild in Wiesbaden sowie im Rheingau-Taunus- und Main-Taunus-Kreis. Beim Präventionstag „gEt a liFe“ informierten sich rund 500 Schülerinnen und Schüler aus zwölf Wiesbadener Schulen über die vielfältigen Beratungsangebote der Stadt.
Im Jahr 2025 engagierte sich Wildwasser Wiesbaden e.V. außerdem erneut bei zahlreichen öffentlichen Aktionen gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Dazu gehörten die Beteiligung an One Billion Rising, dem Internationalen Frauentag sowie an der Kampagne Orange the World. Gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartner*innen wurde damit ein sichtbares Zeichen für Solidarität mit Betroffenen und gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt.
Ein wichtiger Entwicklungsschritt war der Aufbau der Social-Media-Präsenz auf Instagram. Mit dem neuen Kommunikationskanal informiert der Verein niedrigschwellig über sexualisierte Gewalt, Präventionsangebote und Beratungsarbeit und erreicht insbesondere jüngere Zielgruppen sowie Multiplikator*innen. Zusätzlich war Wildwasser Wiesbaden e.V. in mehreren Fernsehbeiträgen präsent, unter anderem zum Fachtag sowie zur Präventionsinitiative „Luisa ist hier?“.
Neben der praktischen Arbeit engagierte sich der Verein auch weiterhin intensiv in der Fortbildung von Fachkräften und in landesweiten Fachgremien. So organisierte Wildwasser Wiesbaden e.V. erneut Fortbildungen im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege für die Landesarbeitsgemeinschaft der hessischen Fachberatungsstellen und beteiligte sich am Netzwerktreffen zum Hessischen Kinderschutz.
Zum Jahresende durfte sich der Verein über eine besondere Auszeichnung freuen: Die langjährige Vorstandsfrau Martina Meckel erhielt von der Landeshauptstadt Wiesbaden die Bürgermedaille in Silber für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement. Gleichzeitig feierte sie ihr zehnjähriges Jubiläum im Vorstand von Wildwasser Wiesbaden e.V.
Auch im Beratungsteam standen besondere Jubiläen an: Zwei Mitarbeiterinnen blicken auf 25 Jahre, eine auf 20 Jahre und eine weitere auf zehn Jahre Tätigkeit bei Wildwasser Wiesbaden e.V. zurück. Diese langjährige Kontinuität unterstreicht die hohe fachliche Kompetenz und Verlässlichkeit der Beratungsarbeit und bildet eine wichtige Grundlage für das Vertrauen der Ratsuchenden.
Beratung und Finanzen
Als spezialisierte Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt für weibliche* und männliche* Betroffene ist unser Hauptanliegen die Unterstützung Betroffener sowie der Schutz von Mädchen* und Jungen* vor sexualisierter Gewalt. Hierzu beraten wir auch Angehörige sowie Fachkräfte der sozialen Arbeit.
Anhand unserer Statistik 1 (Meldezahlen zu von sexualisierter Gewalt betroffenen Personen), wird deutlich, dass wir in 2025 wieder mehr Personen erreicht haben, die in großer Anzahl auch Beratung und Unterstützung bei Wildwasser Wiesbaden e.V. in Anspruch genommen haben.
—
1 Abgebildet sind meist nur die Statistiken der Beratungsstelle weibliche Betroffene. Die Zahlen der männlichen
Betroffenen sind im Fließtext eingefügt.
Im Jahr 2025 konnten 625 Meldungen (weibliche* Betroffene) und 40 Meldungen (männliche* Betroffene) verzeichnet werden, ein deutlicher Anstieg zum Vorjahr (577). Insgesamt wurden in 378 Fällen Beratungen durchgeführt.
Mit unseren Beratungen haben wir im Schwerpunkt die von sexualisierter Gewalt Betroffenen erreicht. Die nächstgrößere Gruppe waren Beratungen mit Fachpersonen und Angehörigen zum Kindeswohl bzw. zur Kindeswohlgefährdung durch sexualisierte Gewalt.
Statistik Beratungsstelle weibliche Betroffene
Unsere Fachberatungsstellen sind für unterschiedliche Regionen zuständig. Die Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt für weibliche* Betroffene arbeitet für Wiesbaden, den Rheingau-Taunus-Kreis und den Main – Taunus-Kreis. Die Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt für männliche* Betroffene ist für die schon genannten Regionen sowie für Frankfurt, den Hochtaunus-Kreis (ab 26 Jahren) und den Kreis Limburg-Weilburg zuständig.
Statistik Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt für weibliche* Betroffene (links) Statistik Fachberatungsstelle männliche* Betroffene (rechts)
Grafiken © Wildwasser Wiesbaden e.V.
Jaqueline Ruben, Geschäftsführerin von Wildwasser Wiesbaden e.V. berichtet: „Die finanzielle Entwicklung des Vereins verlief stabil, bislang fand keine Kürzung durch die öffentliche Hand statt.“
„Die Entwicklungen des vergangenen Jahres zeigen, wie wichtig spezialisierte Beratungsangebote, Präventionsarbeit und fachliche Vernetzung sind. Gleichzeitig freuen wir uns über die wachsende öffentliche Aufmerksamkeit für unsere Arbeit und das Vertrauen, das uns Betroffene, Kooperationspartner*innen und Fördernde entgegenbringen“, so Anika Nagel, Geschäftsführerin von Wildwasser Wiesbaden e.V.
Mit dem Rückblick auf das Jahr 2025 verbindet der Verein zugleich den Dank an alle Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen, Fördermittelgeber*innen, Spender*innen sowie die zahlreichen Kooperationspartner*innen, die diese Arbeit möglich machen und auch im Jahr 2025 verlässlich an der Seite des Vereins waren.
***
Grafiken & Text: Wildwasser Wiesbaden e.V.