Jena – Aktuelle Lagemeldung der Stadt: Corona-Drive-in arbeitet – Verbesserung der Straßenbahn-Taklung zum UKJ – Earth hour abgesagt

Corona-Statistik.

Jena (TH) – Am Mittwoch wurden 6 Corona-Fälle gemeldet. Damit steigt die Zahl auf 99. (Stand 18.30 Uhr) In der Statistik werden nun auch die an das Land Thüringen gemeldeten Fälle benannt. Das sind derzeit 55. Der Unterschied liegt in der Bearbeitung. Ans Land werden nur die komplett abgearbeiteten Fälle mit Quarantäneanordnung und Ermittlung der Kontaktpersonen übermittelt. Diese Recherche kann einige Tage dauern. Deshalb entstehen die unterschiedlichen Zahlen.

Zusätzlich werden nun auch die stationären Behandlungen in Zusammenhang mit Corona und die Zahl der genesenen Personen aufgeführt.

—————————

Corona-Drive-in arbeitet

Der Corona-drive-in unterhalb der Lobdeburg hat gestern seine Arbeit aufgenommen. Am ersten Tag wurden 80 Personen auf Corona getestet. Nochmals der Hinweis: Termine für diesen Testpunkt werden ausschließlich von der Fieberhotline (03 641-49 33 33) vergeben.

—————————

Verbesserung der Straßenbahn-Taklung zum UKJ

Im Gespräch mit dem Jenaer Nahverkehr wurden die Taktzeiten der Straßenbahnen an die Wünsche des Universitätsklinikums erneut angepasst. Mit diese Regelungen kann die Einhaltung des Abstandes zwischen den Passagieren in Stoßzeiten besser garantiert werden.

—————————

Earth Hour abgesagt

Die Aktion Earth Hour, bei der für eine Stunde am Samstag die Straßenlaternen in der Innenstadt ausgeschaltet werden sollten, findet nicht statt. Individuell können natürlich weiterhin die Wohnungsbeleuchtung als Zeichen des Klima- und Umweltschutzes gelöscht werden.

—————————————————–

