Soltau /B 71 – Verkehr: Fahrbahn- und Radwegerneuerung im Bereich der Ortsdurchfahrt Soltau bis Harber – Beginn der Bauarbeiten ab 25. März

Soltau /B 71 (NI) – Verkehr: Im Zuge der Bundesstraße 71 („Lüneburger Straße“) finden im Bereich der Ortsdurchfahrt Soltau (Baubeginn im Kreuzungsbereich der „Celler Straße“ mit der „Lüneburger Straße“) bis Harber (Bauende aus Soltau kommend vor der „Gottlieb- Daimler- Straße“) seit Mittwoch, den 11. März Bauarbeiten an den Entwässerungsanlagen sowie an der Fahrbahn und in Teilbereichen am parallel verlaufenden Radweg statt. Der 1. Bauabschnitt wird voraussichtlich am 24. März fertiggestellt. Dies teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit.

Im direkten Anschluss an den 1. Bauabschnitt wird am 25. März mit dem 6. Bauabschnitt in Harber begonnen. Der 6. Bauabschnitt beginnt hinter der Einmündung der K 10 („Wietzendorfer Straße“) und endet vor der Einmündung der „Gottlieb-Daimler-Straße“. Diese Arbeiten werden unter Vollsperrung der B 71 in diesem Bereich durchgeführt und dauern voraussichtlich bis zum 28. März an.

Die Umleitung für den 6. Bauabschnitt verläuft aus Soltau kommend über die K 10 in Richtung Moide und über den Kreisverkehr und die K 54 zurück auf die B 71 in Höhe der Anschlussstelle Soltau-Ost der A 7.

In der anderen Richtung erfolgt die Umleitung entsprechend gegenläufig.

Parallel zu den Arbeiten im 6. Bauabschnitt werden die Arbeiten im 5. Bauabschnitt in der Zeit vom 25. bis 27. März ausgeführt. Der 5. Bauabschnitt befindet sich direkt vor dem Hotel Eden in Harber und wird in zwei Bauphasen umgesetzt. In Phase 1 wird der Verkehr auf der B 71 mit einer Baustellenampel an der Baustelle vorbeigeführt. In Phase 2 wird der Verkehr über den Beipass der K 10 mit einer Baustellenampel geführt.

Im Anschluss an die Bauarbeiten im 6. Bauabschnitt beginnt am 30. März im Bereich der OD Soltau der 2. Bauabschnitt. Dieser befindet sich zwischen der NETTO Filiale und der Stiftung Haus Zuflucht. Die Arbeiten in diesem Bereich werden voraussichtlich bis zum 1. April unter Vollsperrung der B 71 andauern.

Die Umleitung für den 1. bis 5. Bauabschnitt verläuft aus Soltau kommend ab der „Celler Straße“ über die Kreisstraße 2 (Winsener Str.) bis Höpenhof und von dort ab dem Kreisverkehr weiter über die Kreisstraße 9 zurück auf die Bundesstraße 71 bei Harber.

In der anderen Richtung erfolgt die Umleitung entsprechend gegenläufig. Diese Umleitung bleibt vom 20. März bis voaraussichtlich 20. April eingerichtet.

Während der Vollsperrung im 6. Bauabschnitt werden die Vorarbeiten in den Bauabschnitten 2 bis 5 weiter fortgesetzt.

Die entsprechenden Umleitungen werden rechtzeitig ausgeschildert.

Die Bauabschnitte 3 und 4 werden rechtzeitig in der Presse angekündigt.

Die direkten Anlieger der Bundesstraße 71 wurden im Vorfeld zusätzlich durch Anliegermitteilungen über die Baumaßnahme informiert.

Die Durchführung der gesamten Baumaßnahme erfolgt bis voraussichtlich zum 8. Mai.

Verzögerungen aufgrund der Witterung und der aktuellen Lage durch die Ausbreitung des Corona-Virus sind jederzeit möglich.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,5 Mio. Euro.

Der Geschäftsbereich Verden der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr dankt allen Anwohnern und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bittet gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich sowie auf den Umleitungsstrecken.

Gisela Schütt

Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Verden

Geschäftsbereichsleiterin

Bgm.-Münchmeyer-Straße 10

27283 Verden