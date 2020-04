Kaiserslautern – Mehrere Personen waren am Montagabend im Bereich des Fackelrondells in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war es zum Gerangel zwischen einem 17- und einem 39-Jährigen gekommen. Die Personen sind sich bekannt. Im Verlauf des Streits mischten sich mindestens vier weitere Personen aus dem Umfeld der Beteiligten in die Auseinandersetzung ein, dann rannten sie in die Fußgängerzone.

Im Bereich der Kerststraße konnte ein Teil der Gruppe von Einsatzkräften der Polizei angetroffen werden. Weil sich einzelne sehr aggressiv verhielten, wurden ein 19-Jähriger und ein 18-Jähriger in Gewahrsam genommen. Ein Richter ordnete die Maßnahme bis zum Morgen an.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise. Zeugen, die am Montagabend zwischen 18 Uhr und 19 Uhr in der Innenstadt Beobachtungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit der Auseinandersetzung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden.

Polizeipräsidium Westpfalz