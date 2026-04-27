Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Schlagershow Saarbrücken für Seniorinnen und Senioren des Bezirks Mitte am 17. Mai

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Events, Gesellschaft, Kunst und Kultur, Musik-News, Saarbrücken, Saarland, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Saarbrücken

Schlagershow Saarbrücken für Seniorinnen und Senioren des Bezirks Mitte am 17. Mai – Der Bezirksrat Mitte und das Amt für Gesundheit, Prävention und Soziales der Landeshauptstadt Saarbrücken laden Seniorinnen und Senioren aus dem Stadtbezirk Mitte am Sonntag, 17. Mai, 15 Uhr, zur Schlagershow „Schlagerzeit mit Jens Wagner“ in die Congresshalle ein.

Die Veranstaltung findet im Saal Ost statt. Besucherinnen und Besucher können ab 14 Uhr ins Foyer, ab 14.30 Uhr in den Saal.

Kostenlose Eintrittskarten ab 4. Mai erhältlich

Der Eintritt ist frei. Karten gibt es ab Montag, 4. Mai, im Rathaus St. Johann an der Rathausinfo und bei Bezirksbürgermeister Thomas Emser (Zimmer 132/134), bei der Kulturinfo am St. Johanner Markt 24 und in der Stadtbibliothek Saarbrücken am Gustav-Regler-Platz.

DJ GerreG Soziales Engagement - Feiern und Hunde aus Tötungsstationen retten

Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, können maximal zwei Karten pro Person ausgegeben werden.

***
Text: Landeshauptstadt Saarbrücken

Das könnte Sie auch interessieren ...

Kleidertauschparty in der Stadtbibliothek Mannheim

Sommerlounge 2026 in Hannover auf dem Andreas-Hermes-Platz eröffnet

Politisch motivierte Kriminalität 2025: Politisch motivierte Straftaten auf einem neuen Höchststand

Sozialverband VdK zur Gesundheitsreform: „Sozialpolitischer Rückschritt“

Sozialverband VdK: Klare Mehrheit für starken Sozialstaat – Regierung auf falschem Kurs

Merkst du eigentlich, was du da mitfütterst?

Sozialverband VdK kritisiert Merz-Äußerung zur Rente

Martin Sichert (AfD): Arbeiter und Angestellte dürfen nicht zur Melkkuh der Nation gemacht werden

Tödliche Gefahr für Hunde: Der Eichenprozessionsspinner

Was fördert gesunden Schlaf in stressigen Zeiten?

Gesundheitsminister Philippi unterstützt den heutigen Protest der Psychotherapeuten gegen geplante Honorarsenkungen

Tierschutzfest 2026 Tierheim Süderstraße am 28. Juni

Discofox Workshops & Tanzreisen: Warum Tanzen Körper und Seele stärkt

Sozialverband VdK zur Senkung der Mineralölsteuer: „Keine echte Hilfe für Menschen mit niedrigen Einkommen“

DJ GerreG rettet 25 Hunde vor dem Tod

DEICHMANN bewegt: Ekaterina Leonova übernimmt die Schirmherrschaft für "Deutschlands fitteste Grundschule"

Schlagworte: #27.04.2026 #Aktuell #Congresshalle Saarbrücken #Landeshauptstadt Saarbrücken #Nachrichten #News #Schlagershow #Schlagershow Saarbrücken #Schlagerzeit mit Jens Wagner #Veranstaltungen #Veranstaltungshinweis #Veranstaltungshinweise #Veranstaltungstipps

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com