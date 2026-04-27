Schlagershow Saarbrücken für Seniorinnen und Senioren des Bezirks Mitte am 17. Mai – Der Bezirksrat Mitte und das Amt für Gesundheit, Prävention und Soziales der Landeshauptstadt Saarbrücken laden Seniorinnen und Senioren aus dem Stadtbezirk Mitte am Sonntag, 17. Mai, 15 Uhr, zur Schlagershow „Schlagerzeit mit Jens Wagner“ in die Congresshalle ein.
Die Veranstaltung findet im Saal Ost statt. Besucherinnen und Besucher können ab 14 Uhr ins Foyer, ab 14.30 Uhr in den Saal.
Kostenlose Eintrittskarten ab 4. Mai erhältlich
Der Eintritt ist frei. Karten gibt es ab Montag, 4. Mai, im Rathaus St. Johann an der Rathausinfo und bei Bezirksbürgermeister Thomas Emser (Zimmer 132/134), bei der Kulturinfo am St. Johanner Markt 24 und in der Stadtbibliothek Saarbrücken am Gustav-Regler-Platz.
Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, können maximal zwei Karten pro Person ausgegeben werden.
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Text: Landeshauptstadt Saarbrücken