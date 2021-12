Karlsruhe – Illegale Party in Disko an der Kaiserstraße beendet

Karlsruhe (BW) – In einer Diskothek in der Kaiserstraße wurden am Freitag gegen 22.40 Uhr ungefähr 500 Personen festgestellt, die ohne Abstand und Mund-Nasen-Schutz tanzten.

Hierbei handelte es sich offensichtlich um eine gewerbliche Veranstaltung, welche derzeit aufgrund der CORONA-Verordnung verboten ist.

Die Tanzenden kamen der Aufforderung der Polizei, die Party zu beenden, umgehend nach.

Gegen den Betreiber wird eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten vorgelegt.

Polizeipräsidium Karlsruhe