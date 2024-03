Karsamstag: Ein Tag des Innehaltens und der Erwartung

Karsamstag, 30.03.2024: Am heutigen Samstag, den 30.03.2024, gedenken Christen weltweit des Karsamstags – eines Tages, der in der Karwoche eine besondere Stille und Erwartung mit sich bringt. Nach dem Gedenken an den Leidensweg Jesu am Karfreitag, stellt der Karsamstag eine Zeit der Reflexion und des stillen Wartens auf die Feier der Auferstehung Christi am Ostersonntag dar.

Der Karsamstag, auch Heiliger Samstag genannt, ist geprägt von einer Atmosphäre der Stille und des Gebets. Es ist ein Tag, an dem die Kirchen oft leer bleiben, die Altäre ungeschmückt sind und die Glocken nicht läuten. Diese Tradition spiegelt die biblische Erzählung wider, nach der Jesus nach seiner Kreuzigung im Grab lag und die Welt in Erwartung seiner Auferstehung verharrte.

Wie wird der Karsamstag bei uns und in anderen Kulturen begangen?

In vielen Kulturen wird der Karsamstag auf unterschiedliche Weise begangen. Gemeinsam ist allen jedoch das Gefühl des Innehaltens, der Besinnung und der Vorbereitung auf das Osterfest. Für viele Gläubige ist es ein Tag, um das eigene Glaubensleben zu reflektieren und sich auf die zentrale Botschaft des Christentums – die Hoffnung und das neue Leben, die mit der Auferstehung Jesu verbunden sind – neu auszurichten.

Höhepunkt des Tages ist die Osternacht, die in vielen Kirchen mit besonderen Gottesdiensten gefeiert wird. Diese beginnen häufig nach Einbruch der Dunkelheit am Samstagabend und führen in die ersten Stunden des Ostersonntags. Die Liturgie der Osternacht umfasst das Entzünden der Osterkerze, das als Symbol für Christus, das Licht der Welt, steht. Mit dem Licht der Osterkerze, das in die dunkle Kirche getragen wird, beginnt symbolisch die Feier der Auferstehung und verbreitet die Botschaft von Hoffnung und Erneuerung.

Der Karsamstag lädt uns ein, inmitten unserer oft hektischen und lauten Welt einen Moment des Innehaltens zu finden. Er erinnert uns daran, dass nach Zeiten der Dunkelheit und des Wartens stets die Aussicht auf ein neues Morgen und die Verheißung des Lichts steht. Ein Gedanke, der besonders in der heutigen Zeit eine tiefgreifende Bedeutung hat und uns Hoffnung sowie Trost spenden kann.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen besinnlichen Karsamstag, möge er Ihnen die Möglichkeit geben, innezuhalten und die kleinen Dinge zu schätzen, die das Leben bereichern.

***

Text Karsamstag: Holger Korsten, Redaktion Mittelrhein Tageblatt