Hechtsheim-West – Teilsperrung der A60 nach einem Verkehrsunfall mit Personenschaden

PASt Heidesheim (ots) – Am Freitag, den 29.03.2024 kam es auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen an der Anschlussstelle Hechtsheim-West gegen 11:54 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt vier Personen verletzt.

Als die 61-Jährige Fahrerin die Auffahrt der AS Hechtsheim-West befuhr, kam sie bei nasser Fahrbahn im Kurvenverlauf ins Schleudern und geriet so direkt auf die Hauptfahrbahn. Hierbei kollidierte sie mit einem 24-Jährigen PKW-Fahrer. Durch die Kollision wurde der linke Vorderreifen mitsamt Federung aus dem Fahrzeug der 61-Jährigen gerissen. Bei dem Fahrzeug des 24-Jährigen wurde die vordere Achse gebrochen. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge kamen auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand.

Die Verletzten wurden von den Rettungskräften zur weiteren Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Durch die Anzahl der Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Rettung, mussten von insgesamt vier Fahrstreifen drei gesperrt werden. Der Verkehr wurde auf dem linken Fahrstreifen an der Verkehrsunfallörtlichkeit vorbeigeführt.

Der rechte Fahrstreifen musste anschließend durch die ebenfalls alarmierte Autobahnmeisterei Heidesheim gereinigt werden.

Die Unfallaufnahme dauerte ca. 2 Stunden.