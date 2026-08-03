Kinderstadt Lichtenberg vor der ARD-Tagesschau im TV – Berliner Beteiligungsprojekt ist am Sonntag, den 9. August 2026, im Ersten (ARD) zu sehen.
BERLIN ./. LICHTENBERG. Vor wenigen Wochen wurde das Kinderbeteiligungsprojekt ´Kinderstadt Lichtenberg´ zum Filmset. Ziel dieser Filmaufnahmen war es, das erfolgreiche und durch die DEUTSCHE FERNSEHLOTTERIE geförderte Sozialprojekt bei der kommenden Bekanntgabe der Gewinnzahlen im Ersten (ARD) präsentieren zu können.
So wird das durch die Berliner `blu:boks Kinder- und Jugendbildung gGmbH` getragene Beteiligungsprojekt am kommenden Sonntag, dem 9. August 2026, im TV vorgestellt. Der erste Themenspot präsentiert die Gewinnzahlen der Haupt- und Wochenziehung um 17:58 Uhr vor der „Tagesschau“, der zweite Spot zeigt die Gewinnzahlen der Prämienziehung der DEUTSCHEN FERNSEHLOTTERIE um 19:59 Uhr, dies ebenfalls vor der „Tagesschau“ im Ersten (ARD).
Eine zweckgebundene Zuwendung der DEUTSCHEN FERNSEHLOTTERIE in Höhe von 327.000 Euro kam diesem Vorhaben zugute. Sie stellte anteilig die Finanzierung von Personal-, Honorar- und Sachkosten für die Projektkoordination und -durchführung sicher. Die Gesamtkosten des geförderten Projektes belaufen sich bis Ende des Jahres 2028 auf über 410.000 Euro.
In vielen Berliner Bezirken, insbesondere in Lichtenberg, sind Kinder und Jugendliche von sozioökonomischer Benachteiligung betroffen. Aktuell leben hier über 13.500 Kinder und Jugendliche in Armut, die Armutsrisikoquote liegt bei etwa 20 Prozent. Sowohl die Bevölkerungsdichte als auch die Gewaltdelinquenz der Zielgruppe sind in Lichtenberg besonders hoch. Diese Faktoren äußern sich in eingeschränkten Bildungschancen, geringerer gesellschaftlicher und kultureller Teilhabe und einem erhöhten Risiko für langfristige Ausgrenzung. Gleichzeitig fehlt es an niedrigschwelligen, partizipativen Bildungsangeboten, die junge Menschen in ihrer Lebenswelt abholen und stärken.
Das geförderte Projekt: ´Kinderstadt Lichtenberg´ adressiert diese Problemlagen, indem sie Kindern Mut macht, ihre Stadt partizipativ und selbstbestimmt zu gestalten. Es richtet sich vorrangig an Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren. Die ´Kinderstadt´ ist ein Beteiligungsprojekt, das Kinder in die Rolle aktiver Stadtgestalterinnen und -gestalter versetzt. In drei Wochen innerhalb der Sommerferien der Jahre 2026, 2027 und 2028 erschaffen bis zu 150 teilnehmende Kinder pro Woche eine eigene Stadt mit selbst gewählten Strukturen, Berufen, politischen Prozessen und Regeln. In diesem geschützten Raum erleben sie Demokratie, Arbeit, Mitbestimmung und gesellschaftliches Miteinander direkt – und begreifen deren Wirkung durch eigenes Handeln. Das Projekt verknüpft spielerisches Lernen mit politischer Bildung und Armutsprävention, da es durch den vorbereitenden Kinderrat besonders niedrigschwellig angelegt ist.
„ Das geförderte Projekt ermöglicht es den Kindern, eigene Ideen umzusetzen, Rollen zu wechseln und gemeinsam mit anderen ihre eigene Stadt aufzubauen. Es ist bewusst als ein niedrigschwelliges, spiel- und kulturpädagogisch basiertes Format konzipiert, welches möglichst viele Kinder – unabhängig von Herkunft oder Bildungshintergrund – einbindet. Dabei helfen wir gerne“, so Christian Kipper, Geschäftsführer der gemeinnützigen DEUTSCHEN FERNSEHLOTTERIE GmbH.
Im Jubiläumsjahr 2026 feiert Deutschlands traditionsreichste Soziallotterie ihr 70-jähriges Bestehen und steht somit seit 1956 für das Motto „Helfen & Gewinnen“. 755.000 Personen konnten sich im Jahr 2025 über einen Gesamtgewinn von mehr als 45 Millionen Euro freuen, 90 von ihnen gewannen mehr als 100.000 Euro, 11-mal wurde ein Millionengewinner oder -gewinnerin glücklich. Mit jedem Spieleinsatz fördern die Mitspielerinnen und Mitspieler gleichzeitig soziale Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung, wohnungslose Menschen, Geflüchtete sowie Initiativen im Quartier. Allein im Jahr 2025 wurden über 70 Millionen Euro an mehr als 400 karitative Projekte in Deutschland ausgeschüttet. Auf Berlin entfielen dabei 30 Projekte mit einer Gesamtfördersumme von rund 6,2 Millionen Euro. In den vergangenen fünf Jahren konnten so insgesamt 92 soziale Vorhaben mit 42,4 Millionen Euro in Berlin unterstützt werden. Ein Los der DEUTSCHEN FERNSEHLOTTERIE hilft und macht glücklich. Jetzt Los kaufen und mitspielen unter fernsehlotterie.de
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Text: MaschHochZwei GmbH