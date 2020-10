Kirchen, L 280 – Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der Jungenthaler Straße

Tatort: 57548 Kirchen, L 280, Jungenthaler Straße Tatzeit: 24.10.2020, 07:56 Uhr.

Kirchen, L 280 – Eine 29-jährige Pkw Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug in Kirchen die L 280 aus Richtung Kirchen kommend in Fahrtrichtung Niederfischbach.

Eine 84- jährige Fahrzeugführerin befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung in Richtung Aldi Markt wollte die 29- jährige nach links in Richtung Markt einbiegen.

Hier übersah sie den entgegenkommenden Pkw der 84- jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Dadurch wurde beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Polizeidirektion Neuwied/Rhein